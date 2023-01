Когато си ансамбъл, от който винаги се очаква необичаен концерт, няма как да очакваме обичайна програма. Дори когато става дума за концерт, изцяло посветена на музиката на Волфганг Амадеус Моцарт. Всяка година музикантите от Кварто честват рождената дата на великия композитор в концертната зала „България“, а след броени дни – в петъчната вечер на 27-ми януари 2023г., готвят истински Моцартов триумф на инструменталните концерти.

Три концерта, четири солисти, цял оркестър приятели на Кварто ще бъдат дирижирани за първи път от Константин Добройков. Истински празник се готви за 27-ми януари , в който солисти ще бъдат прочутият ни пианист проф. Димо Димов, великолепния белгийски флейтист Бертен Д’Оландер с арфистката на Националната ни опера Деница Димитрова и лидерът на КВАРТО-музикантите, цигуларят Иван Пенчев.

На 27 януари (петък) от 19.00ч. в голямата концертна зала „България“ (ул. Аксаков № 1 в София) ви очаква „Честит рожден ден, Моцарт!”. Ще чуете КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА И ОРКЕСТЪР №3 В СОЛ МАЖОР, К.216 Солист: Иван Пенчев – цигулка КОНЦЕРТ ЗА ФЛЕЙТА, АРФА И ОРКЕСТЪР В ДО KV 299 Солисти: Бертен Д’Оландер – флейта, Деница Димитрова – арфа; КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО И ОРКЕСТЪР №20 В РЕ МИНОР, КV 466Солист: Димо Димов - пиано.

Билети - на касата на зала "България" и в системата на Ивентим

Чуйте повече за събитието от интервюто на Георги Митов с цигуларя Иван Пенчев и пианиста проф. Димо Димов в звуковия файл: