"Той беше изключително дисциплиниран и лесно научаваше ролите си наизуст. През последните години се вълнуваше от случващото се. Както персонажа му Бай Ганьо, казваше, че "всички са маскари", спомня си сина му Ивайло Калоянчев. Пред bTV Radio той сподели, че се основава фондация на името на Георги Калоянчев в подкрепа на младите таланти. Тя ще функционира от район "Банкя" в помещение, предоставено от общината на улица "Ропотамо". Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьора Ивайло Калоянчев:

Your browser does not support the audio element.