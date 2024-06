С много музика, музикална конференция, детска програма, арт зона, йога и спорт – и всичко това – със специално внимание към природата за намаляване на екологичния отпечатък, от 4 до 7 юли в София ще се проведе 13-ото издание на фестивала A to JazZ. За участие идват над 150 артисти, а в професионалната програма ще се включат 100 делегати. Организаторите очакват публика от над 60 000 души. „За тези 13 години развихме фестивала и обогатихме културния живот на София, като поставихме нашата столица на европейската карта като културен център.“ – коментира в студиото на bTV Radio организаторът Петър Димитров. Входът за всички събития е свободен. Пълната програма можете да откриете на неговия сайт. bTV Radio и други радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор.

С широкия си жанров обхват A to JazZ се превърна в най-големия фестивал за градска култура и музика у нас. Той отново ще ни посрещне в Южен парк 2 и в залите на „Топлоцентрала“, като през тази година има открити и нови сцени. Трите основни концерта са на проект с музиката на McCoy Tyner, на френската вокалистка Cyrille Aimée и на феноменалните новатори Knower. В програмата са още забележителни джаз, соул и фънк звезди от света и от България. И тази година A to JazZ посвещава първия ден от програмата си на музикалното богатство на уърлд музиката със шоукейс концерти на артисти от 11 страни.

Форумът започва с ежегодната конференция Music Talks Conference, на която своя опит ще споделят експерти от световно утвърдени фестивали като Coachella, Primavera Sound и Glastonbury. Темата е „Фестивалите и градовете“, която разглежда културните събития през различни ъгли като интернационализация и международен маркетинг, привличане на чуждестранна публика, фестивални концепции, отношенията между градовете, събитията и гражданите, еколoгия и устойчиво развитие и други.

Самият фестивал A to JazZ си поставя високи екологични цели като рециклира напълно отпадъците от опаковки и насърчава използването на чаши за многократна употреба. Финансовият му принос към икономиката на страната през миналата година е бил за 2,7 милиона лв., съобщи данните от проучване организаторът Петър Димитров.

A to JazZ се провежда с подкрепата на Столична община – Календар на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма, Национален фонд „Култура“, Италианския културен институт, Френския институт в България, Институт Сервантес, Полския институт в София, Европейската шоукейс платформа за уърлд музика Upbeat и Европейския съюз. A to JazZ е член на Yourope – Европейска фестивална асоциация и Европейската джаз мрежа.

Интервю на Светослав Николов: