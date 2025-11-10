На 29 ноември 2025 г., събота,  почитателите на качествената музика ще имат възможността да се потопят в магията на един глас, който докосва сърцето и издига духа – този на световноизвестния български артист Красимир Аврамов. "Човека Глас" ще представи своя мащабен и дългоочакван концерт-спектакъл „Вдъхновението ПОПОПЕРА" в престижната Зала 1 на НДК, а началото е от 19:30 ч.
Снимка: btvnovinite.bg
 
Този уникален проект, достигнал до България след успехи на световните сцени, е обещание за незабравимо емоционално пътешествие, съчетаващо музика, емоция и зрелище от най-висок клас.
 
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Красимир Аврамов, разположено в звуковия файл:

„Вдъхновението ПОПОПЕРА" е повече от концерт – това е синтез между класика и съвременно звучене, поднесен с неповторимия талант и вокална мощ на Красимир Аврамов.
 
Акценти в програмата:
 
 * Уникални изпълнения – смесица от поп и опера, които разкриват пълния потенциал на гласа на Аврамов.
 
 * Специално участие на виртуозни световни и български артисти, сред които:
 
   * Карън Бригс – виртуозната цигуларка, известна като част от бенда на Яни (Yanni - Live at the Acropolis).
   
   * Симфоничният оркестър на Българското Национално радио с диригент Добромир Кисьов.
 
   * Трио „Тринити", 100 Кила, квартет „Славей", Балета на националния музикален театър "Стефан Македонски" и бендът на Калин Жечев.
 
 * Внушителен визуален спектакъл, който допълва музикалната атмосфера.
 
Не пропускайте единствения шанс да се докоснете до магията на творчеството на Красимир Аврамов! Заредете се с енергия и избягайте от ежедневието в една вечер на чиста музикална магия!
 
Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim.BG и kupibileti.bg, както и на касите на НДК.
 