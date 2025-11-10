На 29 ноември 2025 г., събота, почитателите на качествената музика ще имат възможността да се потопят в магията на един глас, който докосва сърцето и издига духа – този на световноизвестния български артист Красимир Аврамов. "Човека Глас" ще представи своя мащабен и дългоочакван концерт-спектакъл „Вдъхновението ПОПОПЕРА" в престижната Зала 1 на НДК, а началото е от 19:30 ч.

Този уникален проект, достигнал до България след успехи на световните сцени, е обещание за незабравимо емоционално пътешествие, съчетаващо музика, емоция и зрелище от най-висок клас.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Красимир Аврамов, разположено в звуковия файл:

„Вдъхновението ПОПОПЕРА" е повече от концерт – това е синтез между класика и съвременно звучене, поднесен с неповторимия талант и вокална мощ на Красимир Аврамов.

Акценти в програмата:

* Уникални изпълнения – смесица от поп и опера, които разкриват пълния потенциал на гласа на Аврамов.

* Специално участие на виртуозни световни и български артисти, сред които:

* Карън Бригс – виртуозната цигуларка, известна като част от бенда на Яни (Yanni - Live at the Acropolis).

* Симфоничният оркестър на Българското Национално радио с диригент Добромир Кисьов.

* Трио „Тринити", 100 Кила, квартет „Славей", Балета на националния музикален театър "Стефан Македонски" и бендът на Калин Жечев.

* Внушителен визуален спектакъл, който допълва музикалната атмосфера.

Не пропускайте единствения шанс да се докоснете до магията на творчеството на Красимир Аврамов! Заредете се с енергия и избягайте от ежедневието в една вечер на чиста музикална магия!

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim.BG и kupibileti.bg, както и на касите на НДК.