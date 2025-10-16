Изящен тон, прецизност, чувството за стил и дълбоко въздействащи изпълнения. По този начин описват Антон Сороков. Той ще свири Цигулковия концерт на Бетовен довечера в зала „България“ със Софийската филхармония под диригентството на Конрад ван Алфен - главен художествен ръководител на Sinfonia Rotterdam. В концерта ще звучи и Първата Симфония на Брамс.

Антон Сороков е роден в Москва, но от 1991г. живее и работи в Австрия. Днес е първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър и директор на Института „Фриц Крайслер“ към Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Член е на журита на международни конкурси, води майсторски класове в страната и чужбина, а сред възпитаниците си има и българи. Съпругата му Теодора Късметска Сороков също е музикант

Как живеят под един покрив двама солисти на престижни оркестри? На колко езика си говорят? Каква музика предпочитат да свирят във Виенския симфоничен оркестър, който Антон Сороков ръководи? Чуйте от интервюто на колегата ни Георги Митов с изтъкнатия музикант и педагог: