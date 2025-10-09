Цигуларят Кирил Трусов: "Изкуственият интелект не може да имитира емоцията, нито да я копира"
На 9 октомври от 19.00ч. в зала "България"
Публикувано на 09.10.2025
На 9 октомври от 19.00ч. в зала "България" под диригентството на маестро Георги Димитров, публиката ще се срещне с един от водещите цигулари на нашето време – Кирил Трусов. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Ивентим.
В програмата на концерта ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски – произведение, което съчетава виртуозност, лиризъм и драматична сила. И ако това не е достатъчно символично – Трусов ще свири на самата цигулка „Бродски“ на Антонио Страдивари (1702) – исторически инструмент, с който е била изпълнена премиерата на този концерт през 1881 г.
Втората част на вечерта е посветена на една от най-мощните и въздействащи симфонии на XX век – Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която се извисява над времето и жанровете – молитва, протест, надежда и трагедия, събрани в една виртуозна амалгама.
"Мисля, че както много други случаи в живота, трябва да си на точното място, в точното време и да имаш някакъв късмет. За мен това е свързано с първата цигулка, на която свирих- Страдивари от 1725г, която ми беше дадена от фондацията Луи Вюитон. Тогава бях едва 14-годишен. Свирих на нея до 2005г, като имах и други цигулки – великолепни инструменти, но няма да навлизам в детайли", разкрива Кирил Трусов пред bTV Radio.
"Преди повече от век Бродски е концертмайстор на Нюйоркската филхармония. Концертът на Чайковски е посветен на друг музикант на Леополд Ауер, който не е чак толкова впечатлен от този факт за разлика от Бродски. Много години инструментът е бил в ръцете на Адолф Бродски. След това е бил притежание на няколко солисти, докато достигне до цигуларя Изадор Коен от Бозар Трио, съставено от пианиста Менехем Преслер, челиста Антонио Менесес и по-късно цигуларя Даниел Хоуп", припомня музикантът преди инструментът да попадне в ръцете му.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кирил Трусов /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Светослав Николов/:
Кирил Трусов, артист с блестяща международна кариера, е чест гост на световните сцени като Концертгебау, залата на Берлинската филхармония, Театър „Шанз-Елизе” и Сънтори Хал и мн. др. Неговото свирене е описвано като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“.
Като артистичен директор на редица фестивали и конкурси по света, Кирил Трусов е не просто изпълнител, а вдъхновител, ментор и двигател на съвременната цигулкова сцена. Сътрудничествал е с именити диригенти като сър Невил Маринър, Даниеле Гати, Владимир Федосеев, Дейвид Щерн и др., а записите му за EMI, Warner и Naxos получават високо международно признание.
"Ефективността е ключът в организирането на всяко голямо събитие. Социалните платформи като YouTube, Instagram, имат много възможности. Те имат минуси, но плюсовете им са повече от минусите. Много важно нещо също така е качеството на съдържанието, което предоставяш. Аз имам цял екип, който работи за мен - хора, които записват звук, които записват картина, които сглобяват всичко това. Но най-важното нещо е качеството на продукцията, което предоставяш", подчертава виртуозът.
Кирил Трусов е и страстен камерен музикант, който си сътрудничи с артисти като Юрий Башмет, Готие Капюсон, Юлия Фишер, Сол Габета, Даниел Хоуп, Миша Майски, Юлиан Рахлин, Дмитрий Ситковецки, Юджа Уанг и др.
На въпрос как класическата музика ще оцелее в ерата на изкуствения интелект, той сподели: "Наоколо е лудница, пълно с хора. Сядам в кола и в колата звучи Хайдн. Същото ми се случва в Ню Йорк. Влизам в такси и там в колата - Бах. И това е нещо, което не можеш да имитираш. Това ще остане винаги...Има си своите спадове и пикове, но изобразителното изкуство не може да бъде имитирано. Същото е и при класическата музика. Това е въпрос на емоция. Емоцията не може да бъде имитирана, не може да бъде копирана. Емоцията остава за винаги."