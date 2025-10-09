На 9 октомври от 19.00ч. в зала "България" под диригентството на маестро Георги Димитров, публиката ще се срещне с един от водещите цигулари на нашето време – Кирил Трусов. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Ивентим.

В програмата на концерта ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски – произведение, което съчетава виртуозност, лиризъм и драматична сила. И ако това не е достатъчно символично – Трусов ще свири на самата цигулка „Бродски“ на Антонио Страдивари (1702) – исторически инструмент, с който е била изпълнена премиерата на този концерт през 1881 г.

Втората част на вечерта е посветена на една от най-мощните и въздействащи симфонии на XX век – Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която се извисява над времето и жанровете – молитва, протест, надежда и трагедия, събрани в една виртуозна амалгама.

"Мисля, че както много други случаи в живота, трябва да си на точното място, в точното време и да имаш някакъв късмет. За мен това е свързано с първата цигулка, на която свирих- Страдивари от 1725г, която ми беше дадена от фондацията Луи Вюитон. Тогава бях едва 14-годишен. Свирих на нея до 2005г, като имах и други цигулки – великолепни инструменти, но няма да навлизам в детайли", разкрива Кирил Трусов пред bTV Radio.

"Преди повече от век Бродски е концертмайстор на Нюйоркската филхармония. Концертът на Чайковски е посветен на друг музикант на Леополд Ауер, който не е чак толкова впечатлен от този факт за разлика от Бродски. Много години инструментът е бил в ръцете на Адолф Бродски. След това е бил притежание на няколко солисти, докато достигне до цигуларя Изадор Коен от Бозар Трио, съставено от пианиста Менехем Преслер, челиста Антонио Менесес и по-късно цигуларя Даниел Хоуп", припомня музикантът преди инструментът да попадне в ръцете му. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кирил Трусов /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Светослав Николов/: Your browser does not support the audio element.

Кирил Трусов, артист с блестяща международна кариера, е чест гост на световните сцени като Концертгебау, залата на Берлинската филхармония, Театър „Шанз-Елизе” и Сънтори Хал и мн. др. Неговото свирене е описвано като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“.

Като артистичен директор на редица фестивали и конкурси по света, Кирил Трусов е не просто изпълнител, а вдъхновител, ментор и двигател на съвременната цигулкова сцена. Сътрудничествал е с именити диригенти като сър Невил Маринър, Даниеле Гати, Владимир Федосеев, Дейвид Щерн и др., а записите му за EMI, Warner и Naxos получават високо международно признание.

"Ефективността е ключът в организирането на всяко голямо събитие. Социалните платформи като YouTube, Instagram, имат много възможности. Те имат минуси, но плюсовете им са повече от минусите. Много важно нещо също така е качеството на съдържанието, което предоставяш. Аз имам цял екип, който работи за мен - хора, които записват звук, които записват картина, които сглобяват всичко това. Но най-важното нещо е качеството на продукцията, което предоставяш", подчертава виртуозът.