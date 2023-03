Световноизвестната българска цигуларка Дорина Марков изнесе 30-минутен концерт-изненада в столичното метро. Събитието изненада всички пътници в подземната железница, като на екраните на всички станции бе излъчван целият концерт в реално време. Така бе отбелязан 25-ия рожден ден на столичния Метрополитен.

"Хората в метрото не се спират. Те са забързани, а някой да спре е голям комплимент. Често минувачите са със слушалки и я чуват непрестанно". Това заяви в ефира на bTV Radio цигуларката Дорина Марков. "Не си спомням точно първата мотриса, мога да оценя огромната разлика, която софийското метро прави за живущите в София, която е 5 пъти по-голяма, отколкото си спомням. Това е важен повод- да оценяваме какво ни се случва в ежедневието- нещата, без които сме си мислили, че можем, но вече не можем", споделя тя.

"Имам изключително добро отношение към Александър Морфов, но не познавам другите участници в скандала", призна именитата цигуларка. "В България през последните 20 години става лесно да се вдигне скандал за разлика от Великобритания. От иронична гледна точка е хубаво, че има скандал в изкуството", смята тя. Авторитетната инструменталистка счита, че артистите не трябва да бъдат уволнявани дисциплинарно.

"В театъра и операта винаги има драми. Трагедията е когато драмата е в политиката. Политиците не са артисти, а те се превърнаха, уви, в звезди от риалити шоу....Хората свикнаха да гледат едни и същи лица от плакатите и си мисля, че всичко върви към самоуправление. Това не изгражда едно общество", коментира Марков.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с цигуларката Дорина Марков:

Your browser does not support the audio element.

Снимка: Антония Барамова, mccan.bg

Дорина Марков е музикален космополит, един от най-виртуозните български цигулари със световна кариера и признание. Стартирала като концертмайстор на Софийската опера и балет, Дорина Марков заема ключово място в най-престижните оркестри в света - Лондонската филхармония, оркестъра на Би Би Си, Academy of St Martin in the Fields, Britten Sinfonia и други. Тя е единствената българка, поканена за водач на група цигулки в двата оркестъра на Операта в Сидни. Тя е първа цигулка в някои от водещите световни оркестри и записва саундтраците на много холивудски блокбъстъри. Записала е над 300 филма, сред които холивудските хитове - Skyfall, The Black Panther, The Avengers, The Hunger Games, Star Wars, The Beauty and the Beast, Lord of the Rings, Aladdin, Interstellar, между многото други. Тя продължава да се изявява и като класически цигулар и свири камерна музика в различни формации с някой от най-изявените класически музиканти. Едновременно с това преподава в "Кингс Колидж Лондон" (Кралският колеж).