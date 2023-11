"Не съм дошъл тук да правя политика, а за да донеса музика. Доказателство за това е Трансибирския фестивал, който организирам и който носи това име, защото носи идеята за свързване на Запада и Изтока. Музиката може да докосне сърцата на хората по най-прекия път. Наш дълг като музиканти е да свързваме хората от различни части на света чрез това изкуство". Това заяви пред bTV Radio виртуозът Вадим Репин, който днес, 9 ноември, от 19.00 ч. в столичната концертна зала "България" ще бъде солист на Софийската филхармония. Под диригентството на Карло Тенан той ще представи програма, която включва: "Размисъл" №1 оп.42 (аранж. за цигулка и струнен оркестър) и Ария на Ленски из операта "Евгений Онегин" (аранжимент за цигулка и оркестър) на Пьотър Илич Чайковски и Интродукция и Рондо капричиозо в ла минор, оп.28 (аранж. за цигулка, пиано и струнен оркестър) на Камий Сен-Санс. Маестро Тенан ще демонстрира майсторството на оркестъра със Серенада за струнен оркестър от Елгар и Струнен квартет във фа минор "Сериозо" от Бетовен (аранжимент на Густав Малер).

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с цигуларя Вадим Репин, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл:

Вадим Репин е роден в Новосибирск през 1971г. На 11 години печели златен медал на международния конкурс „Виенявски”, дебютира в Москва и Санкт Петербург, след това и в Токио, Мюнхен, Берлин, Хелзинки и на сцената на Карнеги Хол в Ню Йорк. Само на 17 години става най-младият победител на конкурса „Кралица Елизабет“. Оттогава свири с най-големите световни оркестри и диригенти. Прочетете повече на сайта ни classicfm.bg