Групата Цимбалибенд (Балаж Унгер, цимбал, вокал, Мате Шоймоши, цигулка, Корнел Варга, китара, вокал, Гергей Тот, контрабас, Льоринц Бабош, ударни, перкусии) под ръководството на цимбалиста Балаж Унгер представя програма, посветена на Революцията и освободителната борба от 1848 г., която чрез народни и авторски песни в съпровод на различни музикални инструменти ще се опита да предаде духа на епохата.

Цимбалибенд е известен като първия унгарски уърлд мюзик бенд, който през 2013 г. участва в Eurosonic Noorderslag. Тази мултикултурна група поднася на публиката си виртуозни инструментални сола и исторически поглед върху Балканите. Те предлагат на своите слушатели пътешествие през времето и пространството. Групата от само няколко души е живият вестител на мотото на ЕС: „Обединени в многообразието“.

Те са избрани да свирят на церемонията по откриването на испанското председателство на ЕС. През 2016 г. албумът им „Moldva“ дебютира на 8-мо място в класацията World Music Charts Europe. През 2018 г., като единствената унгарска група, те са добавени към сборния албум Songlines Top Of The World.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Балаж Унгер от "Цимбалибенд" в превод на Нели Димова и директора на Институт Лист- София Сандра Мишкеди:

Цимбалибенд /Cimbaliband/ е като един истински източноевропейски метрополис. Следи от отминали епохи, смесени с модерна материя, истинска мултикултурна кавалкада. Унгарска народна музика, класическа музика, етноджаз, балкански фолклор - различни жанрове, но въпреки това има две неща, които свързват групата: приятелството и един вълшебен унгарски инструмент - цимбалът. Неслучайно наричат Балаж Унгер Чък Бери на цимбала. С бързите си рифове и разнообразието от стилове той направлява групата си от своето унгарско „миксиращо бюро“. По време на концертите си групата свири джем сешъни без ограничение в стила, но подхранвани от дълбоки корени. Ето защо толкова много хора са очаровани от тяхната динамична световна музика, дори и тези, които не са близки до фолклора.

За програмата:

В центъра на концерта на групата Цимбалибенд (носител на наградите „Фонограм“ и „За културата“ на област Пеща) е цимбалът, който е част от списъка с унгарски уникати „Хунгарикуми“ и през годините се е превърнал в национален символ на Унгария. С виртуозното си свирене и страстно изпълнение ръководителят на групата, цимбалистът Балаж Унгер – носител на отличието „Сребърен кръст за заслуги на Република Унгария“ и на званието „Млад майстор на народното изкуство“ – пренася слушателите в един от най-определящите периоди в историята на унгарците.

В програмата се преплитат унгарска народна музика и авторски разработки, като по този начин ни правят част от незабравимо музикално преживяване. Вълнуващи изпълнения на цимбал, увличащи цигулкови сола и специфичният акомпанимент на китара, контрабас и специални ударни инструменти правят концерта наистина уникален.

В празничния концерт на Цимбалибенд музиката е не просто преживяване, а послание, тя е преклонение пред героите от миналото, със силата на традицията тя кара унгарските сърца да затуптят.

София – София Лайв Клуб – НДК, бул. България 1

12 март, сряда, 19.00 ч.

Вход: свободен!

Концертът е част от турне (Белград-София-Букурещ) и се осъществява в София с подкрепата на Посолството на Унгария и Институт Лист София.