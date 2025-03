Гост в рубриката „Господари на добрия вкус" на bTV radio бе Цвета Георгиева, която е завършила архитектура, но бързо разбира, че готвенето е нейната истинска професия. „Архитектурата е страхотна основа. Ако не бяха следвала архитектура, нямаше да стана готвач.", сподели тя пред шеф Николай Немигенчев.

Един от първите съвети, които Цвета получава в кухнята е да върши работата си бързо и да пита за още. Така и става! Години по-късно наградите в сферата на кулинарията не са я главозамаяли. „Това е признателност от гилдията, която просто е приятна.", каза тя в „Господари на добрия вкус".

Защо любовта е път към кухнята?

Добре ли е да изглеждаш младолик в нея?

Как се откриват нови рецепти?

Всичко това ще разберете от интервюто на шеф Николай Немигенчев с Цвета Георгиева:

Рецептата на Цвета Георгиева за черноморски миди:

Изплаквате мидите и ги изчистите. В блендер смилате чесън, сметана, узо, сол и черен пипер. Изсипвате мидите в тиган или тенджера и ги заливате със сместа от блендера. Захлупвате с капак и готвите за кратко време.