"Заварих текущи средства от СО, но районът нямаше процедури по ЗОП, свързани с облагородяване, инфраструктура и ремонти и т.н. Те са забавяни във времето или изобщо не са провеждани". Така кметът на „Красно село“ Цвета Николаева коментира финансовото състояние на района след скандалната си предшественичка Росина Станиславова. "Дефицитите за развитие на района са доста големи", отбеляза тя.

"За съжаление, ремонт на тротоарите не е правен от над 60 години в големи участъци от района. Приоритетът ми е ремонт на тротоарите в близост до значими обществени сгради, училища и детски градини. Започваме с улица "Видлич" при 80 ДГ, "Погановски манастир", "Иван Рилски", "Ленинска чука"", уточни тя.

Предвижда се поетапна подмяна на осветителните тела, които са стари и амортизирани, с LED осветление, като се очаква тя да започне през март. Почистването на клони и дървесна растителност приключва, като напълно обработени са кварталите "Славия", "Борово", "Лагера" и "Хиподрума". Ще се довършват локации в "Бели брези", "Крива река" и "Център". "Проблем са труднодостъпните зони, в които отнемат дни дейности като преместването на паркиралите автомобили на гражданите, за да влезе специализирана техника. Призовавам ги да сътрудничат, като се опитваме да ги информираме своеовременно", сподели Цвета Николаева.

Продължава конфликта между 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 203 ПЕГ "Св. Методий", породен от разпределението на материалната база. "Преди мен не е имало желание да бъде решен проблема, което е довело до ескалация. Постоянно правя срещи с родителски настоятелства, директорките, РУО-София, министъра на образованието и науката. Двете директорки не желаят да разпределят материалната база, така че да бъде удовлетворяваща и за двете страни. От това, най-общо, страдат 1000 деца и 2000 родители", коментира Николаева.

"Третият по големина район в столицата с население от 100 хил.души. Залата в едно от читалищата, с която разполагаме, е крайно недостатъчна. Мислим в посока за създаване на концертна зала, като проучваме местоположението", споделя още районния кмет.

