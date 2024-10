"Понякога в живота се случва така, че вместо ти да търсиш нещо, което искаш да се случи, то само идва. Прочетох няколко стихотворения на Веселин Ханчев и тези двете ми направиха много силно впечатление. Буквално взех китарата, започнах да опитвам без много колебания, нещата си дойдоха много бързо на мястото. Честно казано съм изненадан, че така бързо се получи, и че мелодията и хармонията,всичко се подреди бързо, и в такива моменти си мисля, че това сякаш ми е дадено- по-скоро, отколкото аз да съм го направил, но съм благодарен на съдбата, че по такъв начин имах възможност да се срещна задочно с Веселин Ханчев." Това разказа в ефира на bTV Radio вокалистът на група "Канела" Цветан Ангелов за създаването на песента "Красота" по текст на Веселин Ханчев.

По текст на Ханчев е и още една от най-популярните песни на „Канела“- „Пръстен“.

Едно от предизвикателствата пред групата е да намери наследници на Веселин Ханчев, за да реализира проекта. „Знаех, че Веселин Ханчев има две дъщери, едната живееше във Франция дълго време и там са другите преки наследници. Опитвах по всякакъв начин, пишех писма до Френското посолство, до Стара Загора, до общината се обаждах и не успях да намеря никой. Сякаш току що си бяха тръгнали хората и ги нямаше. Впоследствие обаче случайно разбрах, че има човек, който е свързан с тях и му се обадих. Оказа се, че той държеше правата. Аз му казах - търся човека, който може да ми даде права за тези 2 песни. Той каза – говорите с точния човек. Така попаднах на него, видяхме се, говорихме си. Той се оказа, че е учил оперно пеене, работи в Пловдивската опера. Много интелигентен човек, много интересен. Малко е скромен и затова държи много да не се говори за него, но като цяло е интересна личност с много интересни разкази. И когато си поговорихме, той каза- аз направо искам да ви дам песента, защото ми харесва всичко, което правите и бих искал да се чува повече името на Веселин Ханчев. Да има възраждане на това име, на този поет. Това за мен е важно, както за нашата група, така и за културата в България. Колкото повее ценим нашата култура и откриваме такива бисери, толкова по-добре за нас",каза още Цветан Ангелов.

