Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе Цветан Димитров, който е производител и изследовател на старите български сирена. Всичко започва от неговите баба и дядо, които са правили сирена, но на 50-годишна възраст решават да станат вегани. Дълги години Цветан Димитров живее с вкусния детски спомен за сиренето на своите баба и дядо. Днес той изцяло е посветен на това да върне старата слава на сирената, които сме правили по нашите земи преди десетилетия.

„Традиционните български сирена са били над 70 вида, но с времето сме загубили рецептите им, а ние можем да се гордеем с тях!", каза Цветан Димитров пред шеф Николай Немигенчев. В рубриката „Господари на добрия вкус" той разказа, че вече е описал около 45 сирена и работи по това да докаже техните хранителни и здравословни качества, които не отстъпват на нито едно световно сирене.

Какво пише за българските сирена в книгите в библиотеката на Ватикана?

Защо през 50-те години на миналия век българите не са харесвали кашкавал?

Кога сиренето с шафран е било част от българската кулинарна култура?

Отговорите на всички тези въпроси ще разберете от интервюто на шеф Николай Немигенчев с Цветан Димитров: