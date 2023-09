Сирене в стомна или в гайда ще могат да опитат посетителите на Празника на на домашните сирена, който ще се проведе в Черни вит на 23 септември.

„Винаги е интересно, когато такъв тип продукти се поставят на пиедестала, на сцената, и хората, които носят традицията с тях, затова наистина интересът е голям относно това да си говорим за тези хора, да опитваме техните сирена. Една от старинните практики, която ще направим е бито сирене, като от битото сирене ще отделим масло. Уредът, с който ще работим е бурилка на 100 години и всеки ще може да се докосне до нея така, както иска, както може и за колкото време иска да го направи. Също така ще може да се направи не само масло, но и свежо сирене, и то с манатарки, с полъх от морето, някъде от Варна ще долети ,за да може да се види и да се усети. За миналата година едно от моите интересни открития, които бях направил в областта на сирената, става въпрос за традиционните сирена, които се правят в много села, това е бутеницата – течно сирене, което е характерно за Северозападната част на България и се прави по това време от козе мляко. Едно от малкото сирена, които са традиционни, които се правят от козе мляко. Но предполагам, че най-големият интерес, който ще се предизвика на самото събитие е – ще отворим един мех, или една гайда, пълна със сирене, която е престояла 400 дни. Ще видим какво се е случило с нея, ще си говорим за неговите вкусови качества и ще можем да го опитваме. А на който пък реши, ще може да си счупи стомна от Северна или пък от Южна България, за да видим какви са разликите в сирената в стомна, именно в тези краища на България.“, разказа в ефира на bTV Radio Цветан Димитров, който е биолог по образование и владее тайните на производството на прочутото зелено сирене от Черни Вит.

Какво могат да очакват посетителите на празника, който започва на 23 септември в 10 часа сутринта в Черни Вит, и какви са тайните на зеленото сирене, можете да чуете в цялото интервю с Цветан Димитров на звуковия файл.