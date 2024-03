Цветан Найденов активно се занимава с кунгфу и два пъти е бил на обучение в манастира Шаолин. В момента е асистент-преподавател и предстои да завърши онлайн програма за обучение към манастира, след което ще получи и диплома за преподавател.

„Когато завърших НАТФИЗ, малко след това заминах за манастира Удан, тъй като в Китай най-известните 2 школи, известни в цял свят са Удан и Шаолин. В Удан прекарах 3 месеца, върнах се, кратка пауза от около 10 години и миналата година заминах за Шаолин. Бях там един месец, след което и зимата още един месец.“, разказа Цветан Найденов пред bTV Radio.

“Обучението е интензивно. Ставаме сутрин рано към 5,15-20, правим първа тренировка от 6 до 7, после имаме кратка закуска, после се грижим за облагородяване на манастира, чистене на околностите, след което имаме много кратка почивка и тренировка от 8,30 почти до 12 часа. Обядваме, кратка почивка и следобед от 14,30 пак започваме тренировка, като следобед в 18ч. приключваме, вечеряме и след това се е случвало понякога да правим леки тренировки след вечеря, но като цяло след вечеря по китайската традиционна медицина и философията, която ни се дава там като знания, не трябва да се правят тежки тренировки късно вечер, така че ние сме следвали стриктно този план.”, посочи кунгфу боецът.

„Кунгфу е живот, начин на живот, не са някакви бойни умения, то е като цялостната палитра. Бойните умения са едно парченце от пъзела, медитацията е друго парченце от пъзела, но много важно е и нещо, за което майсторът е истински щастлив, когато вижда – учениците му да са наистина преди всичко добри като хора. Да могат да си помагат един на друг, да бъдат винаги до семействата си, до близките си, да помагат на приятелите си, да бъдат едни добри хора.“, разказва Цветан. „Чрез практиките човек дори тренира не само ума, той тренира съзнанието. Появяват се някакви знания у него, чисто теоретични знания чрез практиката да кажем, през Ин от Ян, или обратното, тоест по някакъв начин те са свързани двете неща. Така че чрез самите практики, както и нашият майстор казва, недейте сега да говорите, правете движението и сами ще стигнете до отговора на много от тези неща.“, посочва още той.

Предстои Цветан да завърши онлайн програма на манастира Шаолин и отново ще пътува за Китай.

„Така беше първият ми досег с Шаолинския манастир – чрез тази програма и благодарение на нея. Това се случи по време на пандемията, когато и те, заедно с моя майстор, с абата на Шаолинския манастир решават, че тъй като не е ясно дали отново ще отворят граници и кога ще се случи, те решават да създадат такава програма, за да може това изкуство да продължи да се разпространява и да достигне до всеки един от хората. И аз, попадайки на тази програма, вече почти 2 години и като асистент-преподавател вече, надявам се и аз да допринеса и да помогна за развитието и разпространението на това невероятно изкуство. Края на април пътувам, живот и здраве, ще бъда там 2 седмици, още 2 изпита имам до цялостната програма, така че да защитя тези изпити и да ги мина и ще получа диплома за преподавател. Всъщност освен това има много голяма вероятност, така, както ми беше казано при първия престой, майсторът ми даде съгласието си, че иска аз да стана негов последовател и част от Шаолинското семейство, което е огромна чест и за шепа хора се дава тази възможност.“, казва Цветан Найденов.

Цветан печели златни медали и купа и в един от най-известните шампионати по бойни изкуства в Китай, което е само за китайци.

Цялото интервю пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.