Огромен интерес към музиката на Енио Мориконе и Нино Рота, в очакване на нов концерт с разширен репертоар. След като концертите през 2024 г. бяха разпродадени, публиката отново ще има възможност да усети магията на филмовата музика на вечния Енио Мориконе и Нино Рота. Новият спектакъл „Ennio Morricone & Nino Rota. Part II“ ще се състои на 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК, а билети се продават в електронната мрежа.

Вечните и най-любими знакови мелодии за всички поколения от „Кръстникът“, „Имало едно време в Америка“, „Добрият, лошият и злият“, „Амаркорд“, „Сладък живот“ и още повече позната музика ще чуем на сцената от прочутите солисти Нело Салца (тромпет), Лудовико Фулчи (пиано) и Сузана Ригачи (сопран), под диригентството на маестро Марчело Рота и отново оркестър Симфониета София.

Спомен за Мориконе

Флейтистката и директор на Общинския културен институт „Надежда“ Цветелина Белева си спомня концерта на Енио Мориконе в София през 2013 г. с Оркестъра и Хора на Класик ФМ радио: „Да свириш с Мориконе беше усещане като медитация – летяхме над сцената. Той беше безкомпромисен към музиката и едновременно човечен и внимателен към всеки музикант.“ Белева разказва и любопитна история – след концерта китаристът от бандата на Мориконе си тръгва за Италия с българска тамбура, която случайно губи във влак. Две седмици по-късно инструментът е намерен и върнат. „Оттогава в екипа на Мориконе има и тамбура“, казва тя с усмивка.

Музика, която остава

„Филмовата музика на Мориконе е емоция, която надживява екрана. Тя съществува самостоятелно и остава в сърцата на хората,“ казва Белева. Според нея концертът на 27 септември ще донесе именно това – усещането за нещо вълшебно, което събира публиката и музикантите в едно.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с флейтистката Цветелина Белева - директор на ОКИ Надежда:

Your browser does not support the audio element.

Идеята за проекта е на световноизвестния диригент Марчело Рота, който ще застане на диригентския пулт в София за четвърти път в съботната септемврийска вечер. Музиката ще бъде изпълнена от великолепните солисти работили дълго със самия Мориконе и записали музика за стотици филмови заглавия.

Нело Салца (тромпет) – участва в над 400 филмови продукции, 250 от които с Мориконе; носител на „Оскар“ за музиката на „Животът е прекрасен“. Лудовико Фулчи (пиано) – аранжирал музиката за повече от 100 филма и дългогодишен сътрудник на Мориконе. Сузана Ригачи (сопран) – световноизвестна оперна дива, чийто глас звучи в легендарните уестърни на Серджо Леоне.

През годините тези изключителни музиканти, под ръководството на самия Мориконе, са изнесли над 500 концерта по целия свят. Имаме отново удоволствието да ги чуем в СОфия с още по-наситена филмово музикална програма. Днес Енио Мориконе и Нино Рота заслужено се смятат за икони на филмовата музика. На концерта в София ще оживеят най-важните моменти от творчеството им – от шлагери на 60-те години до музика за шедьоврите на Серджо Леоне и Холивуд.

За всички любители на киното и меломаните от всички поколения са поканени на 27 септември събота от 19,00ч. в НДК, зала 1.

Билети в продажба на касата на залата и онлайн ТУК