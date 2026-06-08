Новият европейски Баухаус е инициатива, която цели да направи градовете по-устойчиви, красиви и приобщаващи, като поставя гражданите в центъра на процеса по планиране и развитие на градската среда. Това обясни в ефира на bTV Radio общинският съветник Цветелина Заркин, която е докладчик по темата в Европейския комитет на регионите.

„Един от основните проблеми е, че когато кажем „Нов европейски Баухаус“, малко хора разбират какво стои зад това понятие. Ако се върнем сто години назад, Баухаус е едно от най-влиятелните движения в архитектурата и дизайна, възникнало след Първата световна война, за да преосмисли начина, по който строим, проектираме и произвеждаме“, посочи Заркин.

По думите ѝ през 2020 г. Европейската комисия създава Новия европейски Баухаус като отговор на съвременните предизвикателства, свързани с околната среда и качеството на живот.

„Идеята е да съберем на едно място устойчивостта, участието на гражданите още в ранните етапи на вземане на решения и по-високото качество на архитектурата и дизайна. Това са трите ключови елемента – средата да бъде устойчива, приобщаваща и красива“, подчерта тя.

Според Заркин инициативата не се изчерпва само с енергийна ефективност и обновяване на сгради, а представлява по-широка визия за развитието на градовете и обществените пространства.

Тя коментира и значението на ролята си като докладчик по темата в Европейския комитет на регионите.

„Това е огромна възможност както за София, така и за България. Европейският комитет на регионите е институцията, която представлява местните и регионалните власти от всички държави членки на Европейския съюз. Той е гласът на градовете и регионите пред Европейската комисия и Европейския парламент“, обясни тя.

По думите ѝ в качеството си на докладчик има задачата да координира и води дискусията по бъдещото развитие на инициативата от името на европейските местни и регионални власти.

„Имам възможността да водя разговора за Новия европейски Баухаус от името на всички европейски местни и регионални власти. Подготвям становището и координирам целия процес по изработването му“, каза още Цветелина Заркин.

Тя подчерта, че това дава шанс българските градове не просто да прилагат европейски политики, а активно да участват в тяхното формиране и развитие.

„Това е възможност опитът и предизвикателствата на София и на българските градове да бъдат чути на европейско ниво и да участват в оформянето на политики, свързани с градската среда, културното наследство, достъпното жилищно строителство и качеството на живот“, допълни тя.