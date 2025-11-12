Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе шеф Цветомир Николов, който е един от най-известните готвачи на България.

Дисциплина и ред - това е научил от работата си в ресторанти със звезда Мишлен във Франция и Норвегия. Според него днес хората са разглезени и често пъти нямат уважение както към колегите си, така и към шефовете си. Той даде пример с японската култура, според която не можеш да си тръгнеш от работа преди твоя шеф, тъй като това би било проява на неуважение.

„Ако в ресторанта е шумно -храната или още не е дошла, или не става. Ако има тишина – значи храната става!", това според шеф Николов е лакмусът за качеството на храната в един ресторант.

Пред шеф Николай Нeмигeнчев известният готвач сподели, че неговата баба му е отворила вратата към тайните на кулинарията. „Сега тази приемственост я няма и ще страдаме жестоко в бъдеще.", допълни шеф Николов.

Какво е да натрупаш опит в ресторанта на Гордън Рамзи и Дейвид Бекъм в Лондон?

Какви са приликите и какви разликите между класните ресторанти в чужбина и в България?

Как менюто на ресторантите у нас може да има по-достъпни цени?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в разговора на шеф Николай Немигенчев с шеф Цветомир Николов: