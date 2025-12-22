След постите, как да подготвим организма ни за празниците? За какво да внимават хората с наднормено тегло?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Цветан Гатев от Клиниката по ендокринология на Александровска болница:

Д-р Цветан Гатев е ендокринолог в УМБАЛ "Александровска". Завършил е Медицински университет в София като първенец на випуск 2015 г. и е отличен с наградата „Златен Хипократ". През 2020 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. Преподава на български и чуждестранни студенти по медицина към Катедрата по вътрешни болести на Медицински факултет. Участва в научни проекти, публикации, национални и международни конгреси по специалността. Тесните му професионални интереси са в областта на захарния диабет и неговите усложнения, диабетната невропатия, диабетното стъпало и метаболитния синдром.