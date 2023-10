Анестезиологът доктор Даниел Димитров от болница „Света Марина“ във Варна снощи получи наградата на Българския лекарски съюз за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“. Отличието се връчва за първи път на името на лекаря, който през 1963 година спасява 47 души от горящ автобус, но самият той по-късно загива от раните си. Д-р Даниел Димитров е част от екипа, помогнал за спасяването на американския изследовател Марк Дики от пещерата Морджа в Турция и помага в критичен момент в последните 500 метра.

„Това е изпитание, свързано най-вече с това, че в часовете, прекарани с пострадалия се налагаше да импровизираме многократно относно определени пасажи как да ги преодолее, да наблюдаваме неговото състояние доколкото е възможно, да му дадем и някаква емоционална подкрепа, тъй като той беше прекарал доста време под земята и въпреки че е много стабилен и силен човек, имаше своите моменти на душевно пропадане, казват вие го спасихте, но той преодоля всичко – човек сам се спасява, ние му помогнахме да излезе от дупката – буквално.“, разказа д-р Димитров за спасителната операция, в която участват 17 български доброволци.

Д-р Димитров благодари за отличието, което получи на името на лекаря-герой Стефан Черкезов: „Бих казал, че това е огромна чест името ми да стои до името на този човек, тъй като неговият подвиг е нещо неописуемо и за един лекар е просто олицетворение на девиза на лекарите, който означава – изгарям в служба на другите. Моето име да стои до името на този човек е просто велико, въпросът е, че аз не мога да се отърся от някакво такова усещане, че трябва да правя повече оттук нататък, защото сега се получават някакви очаквания, но някак си изпитвам благодарност на гилдията, че моите усилия са забелязани и не знам до колко заслужавам тази награда, така се чувствам.“

Цялото интервю с д-р Даниел Димитров можете да чуете на звуковия файл.