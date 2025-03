На 14 март честваме Световния ден на съня. Целта на събитието, организирано от Световната асоциация за профилактика на съня, е да се повиши информираността за значението на съня за здравето на хората, както и за превенцията и управлението на разстройството на съня. Мотото на кампанията тази година е „Да превърнем съня в приоритет на здравето“.

Сънната апнея е едно от най-често срещаните заболявания, което засяга не само качеството на съня, но и цялостното здраве на човека. Това е „състояние, при което дишането на човек временно спира по време на сън. Това прекъсване може да трае няколко секунди до минута и се повтаря многократно през нощта. Когато дишането спре, кислородът в кръвта намалява, а това натоварва сърцето и увеличава риска от различни здравословни проблеми като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, инсулт и дори диабет“, заяви в ефира на bTV Radio кардиологът и патофизиолог д-р Дарко Симонов. По думите му, "сънната апнея е обструктивна и централна в зависимост от механизма, по който дишането спира. При обструктивната сънна апнея има физическа обструкция (запушване) на дихателните пътища. Вторият вид е централната сънна апнея, която е свързана с неправилна сигнализация от мозъка към дихателните мускули".

Според д-р Симонов, „основните симптоми включват силно хъркане, прекъсвания в дишането, събуждания с усещане за задушаване, нощно уриниране, сухота в устата, сутрешно главоболие, сънливост през деня до степен на неволно заспиване и проблеми с концентрацията. При сънната апнея хъркането често е придружено от внезапни спирания на дишането, които близките на пациента забелязват. Рисковите фактори включват наднормено тегло, по-голяма вратна обиколка, фамилна обремененост, употреба на алкохол, тютюнопушене и напреднала възраст. Мъжете са по-склонни да развият това състояние в сравнение с жените, макар че след менопаузата рискът за жените се увеличава". Той уточни, че при наднормено тегло излишните мазнини около шията притискат дихателните пътища и затрудняват дишането.

„Ако в семейството има хора със сънна апнея, това може да увеличи риска за следващите поколения", категоричен е специалистът. „Формата на лицевите кости и структурата на дихателните пътища могат да бъдат наследствени и да допринасят за това състояние".

Основните съвети на лекаря са „да спим достатъчно като количество, да спазваме режим на сън и бодърстване и да се въздържаме от редица модерни практики, които нарушават неговото качество, като например работа на електронни устройства преди лягане и след лягане в леглото, прием на кофеинови/ тауринови и други безалкохолни и алкохолни напитки, тютюнопушене, обилни вечери късно вечер, липса на спортни активности, прекомерен стрес и др.". Според медицинския специалист, качественият сън за възрастните е между 7 и 9 часа, а за децата са нужни повече часове.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Дарко Симонов, разположено в звуковия файл:

Д-р Дарко Симонов е специалист по кардиология и патофизиология. Началник отделение по неинвазивна диагностика към МБАЛ „Сърце и Мозък“ –Бургас. Докторант и асистент към Медицински факултет – Тракийски Университет – Стара Загора, главен изледовател на редица клинични проучвания в областта на кардиологията.