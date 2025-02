Най-новото риалити предаване на bTV – „Живот на кантар“, ще стартира на 13 февруари от 20:00 ч. То ще проследи както външната, така и вътрешната трансформация на 16 мъже и жени в борбата им с килограмите. Водещата Нанси Карабойчева, заедно с професионалните треньори Анита Маркова и Иван Георгиев, ще подкрепят участниците в стремежа им към по-здравословен начин на живот. Предаването ще се излъчва всеки четвъртък и петък от 20:00 ч.

В „Живот на кантар“ обикновените хора ще постигат необикновени резултати пред погледа на зрителите, подкрепяни от клиничния диетолог със солиден опит и знания Дерйа Хюсеин и от доц. Явор Асьов, национален експерт в лечението на затлъстяването и специалист по ендокринология.

За хората, които също искат да направят първата крачка към своето здраве, експертните лица от предаването ще дават полезни насоки в дигиталното продължение на риалитито “Съвети от експертите“ на btv.bg.

В България близо 40% от хората са с наднормено тегло, а всяко трето дете между 5 и 18 години страда под товара на излишните килограми. „Живот на кантар“ ще покаже възможната промяна като комбинира забавлението и полезната информация за здравословния начин на живот, и прикове вниманието на цялото семейство пред екрана. До този момент телевизионният формат е реализиран в над 40 държави, гледан е от над 100 милиона души и е променил живота на хиляди.

"Мисията на предаването е да покажем, че свалянето на излишното тегло е мисия възможна", заяви в ефира на bTV Radio диеотолога Дерйа Хюсеин. "Обезитетът (затлъстяването) е обществен проблем... Двигателната ни култура не е същата като преди време... Храната е различна.... Липсата на сън подпомага процеса на затлъстяването", споделя тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с диеотолога Дерйа Хюсеин, разположено в звуковия файл:

Дерйа Хюсеин RD, MSc, CertHE, DipHE, BSc е Клиничен Диетолог (HCPC) с опит както в обща, така и в акутна (интензивна) мед. грижа в клинични и болнични заведения. Нейните специални интереси включват контрол на теглото, диабет, онкология и здравословно хранене за генералната популация. Тя е член на Британската Диетологична Асоциация (BDA) и (PEN). Тя е завършила своята магистърска степен по Хранене и Клинична Диететика в университета “Робърт Гордън” в Шотландия. Практикувала е специалността си като Диетолог в множество болници в Глазгоу и в една от най-големите болници в Европа – Университетска болница “Кралица Елизабет” (QEUH).

Опитът ѝ включва предоставяне на персонализирани диетологични съвети за пациенти с умерено до тежко затлъстяване, диабет тип 1, диабет тип 2, гестационен диабет, панкреатит, синдром на раздразненото черво, улцерозен колит и ентерит, алкохолно и неалкохолно стеатозно чернодробно заболяване, различни хранителни непоносимости, автоимунни заболявания, целиакия, пациенти преди и след операции и много други състояния. Консултирала е пациенти на ентерално и парентерално хранене със сложни неврологични, онкологични и хирургични случаи.

Дерйа Хюсеин е получила обучения за работа с NUTRICIA и Abbott Laboratories за парентерално и ентерално хранене. Завършила е курс за мониторинг на LIBRE A5X при пациенти с диабет, обучение по EETAS за пациенти с хранителни разстройства, както и обучения в различни области на Диететиката, организирани от Британската асоциация за парентерално и ентерално хранене (BAPEN).

Дерйа Хюсеин също води курсове по здравословно хранене и насърчаване на здравето, както и образователни обучения за пациенти с диабет тип 1 и тип 2. Тя също е опитен хранителен консултант, който е помогнал на хиляди пациенти да подобрят здравето си чрез хранене и промени в начина на живот. Д. Хюсеин поставя подхода, ориентиран към пациента, и непрекъснатото професионално развитие в основата на своята практика.

За Дерйа диетологията е призвание. Освен образованието и опитът, тя влага и сърцето си в работата с всеки пациент. Когато е била малка губи баба си по здравословен проблем, свързан с храненето. Това е причината да започне да учи диетология. Помагайки на хората, тя усеща, че помага на този любим за нея човек.