“Ние имаме ключова роля в целия път на един онкологичен пациент.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Десислава Видева – образен диагностик в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

„По отношение на откриването на заболяването, най-често пациентите идват насочени към нас. Те са усетили симптом, болка или друга промяна, която ги е накарала да потърсят общопрактикуващ лекар или специалист, а след това биват изпратени за образно изследване и доуточняване. Понякога вече има съмнение за онкологично заболяване и пациентите ни споделят това“, обясни тя.

По думите ѝ има и случаи, при които туморите се откриват напълно случайно, преди още да са предизвикали симптоми.

„Понякога при изследване по съвсем друг повод виждаме находка, която впоследствие се оказва тумор. Такъв пример имаше по време на COVID пандемията, когато правехме много скенери на бял дроб. Макар и рядко, се случваше пациент да дойде заради вирусната инфекция, а ние да открием малък белодробен тумор, който все още не е дал симптоми. Това, разбира се, е тежка новина за пациента, но в същото време ранното откриване дава много по-добри шансове за успешно лечение и навременно отстраняване“, допълни д-р Видева.