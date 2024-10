„Съдовата хирургия е уникална специалност. Много съм щастлив, че тръгнах по този път. В нея има много фина хирургична техника, сега има много съвременни ендоваскуларни методи, тя е в едно непрестанноразвитие и съм свидетел как състояния, които преди време бяха трудно лечими, вече се поддават на едно добро повлияване. И наистина успяваме да правим неща, които бяха немислими преди години.“ Това каза в интервю за bTV Radio доктор Димитър Николов, началник на Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“. Той получи награда на Българския лекарски съюз в категорията за иновативна медицина и уникални техники.

Д-р Димитър Николов има 20 годишен опит като съдов хирург и с класически методи, и със съвременните минимално-инвазивни методи за лечение на съдови заболявания. Наградата, която получи е за иновативна медицинска процедура за лечение на коремни аневризми. С екипа му имплантират успешно първия у нас фабрично произведен фенестриран стентграфт, това е високотехнологично медицинско устройство, създадено по индивидуалните анатомични особености на пациента. Преди 2 години пък прилагат за първи път модифициран от лекаря ендографт.

„Става дума за лечение на коремни аневризми, на абдоминалната аорта, които са живото застрашаващи, когато стигнат до определени размери. Това са разширения на аортата, когато стигнат над 5-5,5 сантиметра съществува риск да се спукат и това да доведе до фатален край. Затова е добре предварително да се лекуват тези състояния. Възможните лечения са оперативно и минимално инвазивно. За съжаление 20% от аневризмите са с такава анатомия, която не позволява да се използват обичайните стандарти ендопротези, те са сложни за лечение и със отворени операции, защото обемът става много по-голям, травмата е по-голяма за пациента. Решението в такива ситуации е да се използват фенестрирани вътресъдови протези, фенестриани ендографтове, които у нас доскоро не бяха достъпни, тази година за първи път имаме такива, произведени от медицинските компании“, обясни доктор Николов.

За отличието от БЛС д-р Николов казва: „На първо място наградата е едно голямо признание от страна на колегите, които са забелязали, че опитваме да правим нещо по-различно – да разширяваме обхвата на дейност на съдовите хирурзи и също така е много голяма отговорност, защото въвеждайки нови методи, трябва да се опитваме да го правим по най-добрия начин и да се усъвършенстваме всеки ден.“

„Комуникацията с пациента е може би единственото нещо, което няма да може да бъде заместено от изкуствения интелект, така че това е изключително важно. Пациентите усещат когато има загриженост и човешко отношение към проблема им. Без това не може.“, посочва още д-р Николов.

Цялото интервю с д-р Димитър Николов можете да чуете на звуковия файл.