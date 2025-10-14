„Училищната реалност е за взаимодействие и общуване. По време на тези взаимоотношения се създава идентичността на подрастващите. Когато те са непрекъснато пред телефоните си, нямат комуникация с връстниците си.“ – коментира д-р Елена Александрова от Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ актуалната тема за децата и социалните мрежи. „Често пъти учениците са безпомощни за лична инициатива, за проява на своя интелект, защото разчитат на критериите, които са в социалните мрежи. Но училищния живот има други правила.“ Тя се спря и на още един аспект на лесното и бързо свързване с новите технологии – основното, което трябва да се изговори у дома между родител и дете, минава набързо през деня по телефона. „Какво се е случило, какви решения е взело, какво му е било приятно и какво – неприятно, какво е добро за него... Всяка вечер дете и родители трябва да прекарат поне половин час в обсъждане на тези въпроси без да има нещо, което да ги разсейва.“

В последните години се утвърждава тенденцията детето от съвсем малко да е с телефон в ръка, за да се нахрани или да замълчи. „Родителят може да намери начин да ангажира вниманието на детето. А по време на хранене, нека именно ястието да е темата – какви са съставките, защо те са полезни, как това укрепва здравето.“ – посъветва д-р Александрова и сподели, че дори в парка е чувала въпрос на дете към майка му дали се е нахранило.

По повод казаното от министъра на образованието Красимир Вълчев в предаването „Защо, господин министър“ по bTV и bTV Radio, че би инициирал дебат за ограничаване на достъпа до социалните мрежи на децата, д-р Елена Александрова каза: „В социалните мрежи детето по-лесно намира утвърждаване, има по-голяма свобода, падат задръжките, можеш да се представиш за някой друг. Там то се чувства по-значимо. И когато в училищната среда трябва да създадеш модел в класа, да наложиш себе си и да имаш постижения, вече е доста по-трудно, защото критиката идва веднага и често пъти децата не са готови да я приемат. И най-важното – трябва да се научиш да приемаш грешките.“ За изграждането на здрави връзки в семейството тя препоръча: „Първото нещо, което трябва да знае едно дете е, че е безусловно обичано. Да говорим за проблемите, но не назидателно, а да разкриваме какво се е случило и как е завършило всичко.“

Експертът припомни, че забраните не работят и е добре родителите и детето да договорят режим за ползване на телефона. Тя даде и съвет как да се отнасяме към демонстрацията на безгрижен и луксозен живот, на която децата често стават свидетели в социалните мрежи в контраст с изморени родители у дома и не особено висок жизнен стандарт. „Детето трябва да знае, че за такъв живот се работи. А преди това трябва да си планирал всичко това. И още по-преди това – да си учил. Да, това е реалност, но тя се постига с труд.“

Интервю на Светослав Николов: