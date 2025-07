Две нови скринингови програми ще дадат възможност на над 4 милиона българи да се изследват безплатно за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. За профилактиката и за тестовете, които ще могат да бъдат направени в домашни условия за човешки папилома вирус, разказа в ефира на bTV Radio д-р Елица Валериева, специалист по акушерство и гинекология към Медицински комплекс "Д-р Щерев".

“Този тест, който Министерството на здравеопазването предвижда в тази нова кампания, е много важно да подчертаем няколко негови предимства. Той е ДНК базиран тест за човешки папиломен вирус. Той ще това елиминира фалшиво положителните резултати и огромната част от карцинома на маточната шийка се развива наистина на базата на инфекция с човешки папиломен вирус. Най-вече четиринайсет са тези, които са обозначени като канцерогенни щамове или такива, които могат да предизвикат рак на маточната шийка, както и предраковите заболявания. Не всички щамове обаче имат еднаква агресивност и биологичен ход и затова по-детайлното разделяне в различни рискови групи, рискови групи ни помага да изградим по-правилен план за по-нататъчна диагностика и лечение. Защото положителният резултат за човешкия папиломен вирус не означава рак на маточната шийка, не означава и предраково състояние. Означава, че трябва да посетим лекар, който вече след извършването на преглед може да постави диагноза и да направи план за по-нататъшното лечение.”обясни д-р Елица Валериева.

„Това, което е новото в програмата, макар че все още не са ясни детайлите, от съобщенията, които са пуснати, оставаме с впечатлението, че ще бъдат обхванати най-вече в полово активната възраст, която е и най-рискова за предаване на тази инфекция и развитие на предраковите състояния и също така рак на маточната шийка. Важно е да се подчертае, че тази кампания предвижда да сканира, тоест да разпредели в рискови групи пациенти, които са и осигурени, и неосигурени, така че всички българи да могат да се възползват от тази програма. Нямаме много актуални данни за статуса на страната по отношение на заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка, но последните такива според Националния раков регистър са от 2017 и 2018 г, които показват, че близо една трета от пациентите с рак на маточната шийка им бива поставена диагнозата в много напреднал етап, когато са трети и четвърти стадий, когато пак възможности за терапевтично лечение съществуват, но те костват много повече усилия и са с по-неясен резултат. А това е едно заболяване, което има много, много дълъг период на така наречените предракови състояния. Тогава, когато вече виждаме измененията в клетките, които са причинени от инфекция с човешки папиломен вирус, но все още не се е стигнало до злокачественото заболяване. И това е целевата група, която ние искаме да намерим активно, търсейки го в българското общество, за да можем да се намесим, преди да се е стигнало до по-тежка диагноза.“, каза още д-р Валериева.

По отношение на жените, които не посещават често лекар и не си правят профилактични прегледи, тя посочи: „Аз ги разбирам и не ги осъждам, защото разбирам, че гинекологичните прегледи за част от населението, включително и по социални и религиозни причини, може да бъде предизвикателно и некомфортно. Но това да обърнат внимание на себе си, да се погрижат за себе си е първо на първо място право, а и отговорност. Много често жените поставяме на преден план всички други членове на семейството или близки и по-далечни роднини, а забравяме да се грижим за себе си. Грижата за другите минава и през грижа за нас самите. И новото, което тези тестове позволяват, е такива пациенти, които не искат да отидат в лекарския кабинет, да могат да го направят вкъщи сами. И има много данни, които пак Световната здравна организация в препоръките си от 2024 година е включила, които показват, че когато прилагаме такива тестове за самостоятелно пробо вземане вкъщи, това увеличава пациентите, които участват в скрининговата програма.“

