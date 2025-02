"Ботулиновият токсин се използва в стоматологията. Той релаксира мускулите. Страдащите от брусизъм и бруксомания /скърцане и стискане на зъби по време на сън или в будно състояние под стрес/ имат увреден емайл. В такъв случай слагаме шина или поставяме бутолинов токсин върху мускула масетер. Ботулиновият токсин не е нещо опасно и страшно, когато е в ръцете на специалист". Това заяви в ефира на bTV Radio ортодонт-стоматолога д-р Гълъбица Спахиева. "Изумена съм от хората, които го закупуват и предлагат в салоните за красота като услуга. Салоните започнаха да предлагат абсурдни неща, които трябва да правят лекарите", добави тя. По думите й, ортодонтската работа се приема за козметична и естетична, но това не е така.

Според специалиста, "българите не спазват правилна или никаква устна хигиена. Това е от изключително значение. Пациентите трябва да избират четка и паста за зъби спрямо състоянието си, след като се посъветват с личните си зъболекари". Д-р Спахиева счита, че оралният душ е чудесен заместител на конците за зъби и съветва да посещаваме личния си стоматолог на шест месеца.

Снимка: iStock

"Ако не спазваме добра устна хигиена, бихме страдали повече.Някои грипни състояния и вируси нападат устната кухина, като започват възпаление на венците, гингивити и кървене", допълни тя в навечерието на Световния ден на стоматолога - 9 февруари.

"Някои храни са по-лепкави и кариесогенни. Самопочистващи храни за зъбите са ябълка и морков, например", каза още ортодонт-стоматологът.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Гълъбица Спахиева, разположено в звуковия файл: