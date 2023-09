"Плащат се и хартиените, и електронните извинителни бележки". Това заяви д-р Георги Миндов - председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари. По думите му, "хартиените бележки остават в сила само в детските градини".

Снимка: bTV

Електронните бележки за извиняване на отсъствията в училище ще бъдат въведени официално от 1 октомври, но според д-р Миндов, системата вече е активирана за тяхното издаване.

Снимка: bTV

"Единственото не е ясно дали бележките се отразяват коректно и в електронните системи на учебните заведения", посочва той. Според него, личните лекари очакват указания от Министерството на здравеопазването за издаване на електронни бележки за отсъствия със задна дата.

Снимка: bTV

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с д-р Георги Миндов- председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Миндов коментира, че лечебното заведение може да изисква такса за всяка административна услуга, каквато е издаването на извинителни бележки за отсъствие от училище. Нейната стойност се формира на пазарен принцип. За целта всяка платена услуга трябва да бъде изложена в ценоразпис, разположен на достъпно място, и срещу нея да се издава касов бон.

В момента се наблюдава ръст на респираторните заболявания, след като децата отново влязоха в клас, констатира д-р Миндов. Все още не е регистриран интерес към новата партида от ваксини срещу Covid 19, които предстои да се използват от сряда, 27 септември.