“В ЕС нивото на сърдечно съдовите заболявания е доста ниско, в сравнение с останалия свят. В България, която е с най-бедна икономика в ЕС, за съюза ние сме с най-високо ниво на сърдечно съдови заболявания при младите хора” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Георги Василев. “Това се дължи на факта, че сме една бедна икономика, не се грижим добре за здравето си, нямаме добре развита профилактика. На едно от първите места сме по тютюнопушене. Ако се разходите до някое училище в София ще видите деца с енергийни напитки и най-различни устройства за пушене. Все повече се наблюдава хипертония при деца и млади хора, провокирана от прекомерната употреба на подобен вид напитки. Стресът също разболява сърцето ни. Той никога не влияе добре на организма. Аз обичам да деля стреса на две части. От една страна е добрият стрес, който ни кара да сме леко под напрежение, да сме будни, да си вършим работата. Има и стрес, който ни смазва и унищожава и води до депресия, допълни той.

