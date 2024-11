Всеки ден в България губим по 2 жени с рак на шийката на матката. Годишният профилактичен преглед при гинеколог може да спаси живот.

Медицински център “Майчин дом“ в София е част от най-голямата скринингова кампания за превенция на злокачествени новообразувания на маточната шийка. Скрининговата кампания е предназначена за жени на възраст от 20 г. до 49 г. включително и се финансира по договор със Столична регионална здравна инспекция.

Прегледите са безплатни и ще се извършват до 05.12.2024 г. в работни дни в „Майчин дом-Медицински център“ ЕООД гр. София, ул.“Здраве“ № 2, ниско тяло.

Скрининговият преглед, за който не е нужно направление, включва гинекологичен преглед, взимане на материал за цитонамазка, цитологично изследване с класификация по Папаниколау и при необходимост насочване за последваща диагностика и лечение.

За записване и информация: 02 917 24 51 и 02 952 59 57, от понеделник до петък между 8.30 и 16.30 ч.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Гергана Дикова, акушер-гинеколог от “Майчин дом” и член на УС на Младежка секция към Столична лекарска колегия на БЛС: