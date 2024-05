Всяка година на 31 май Световната здравна организация отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Мотото на тематичния ден за 2024 г. е „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13 – 15 години употребяват тютюн. В Европейския регион на СЗО 20% от анкетираните 15-годишни деца съобщават, че са използвали електронни цигари през последните 30 дни. За България данните показват стряскащите повече от 30%!

Въпреки значителния напредък в намаляване употребата на тютюн, появата на електронни цигари, нагреваеми тютюневи изделия и други нови тютюневи, никотинови и безникотинови продукти представляват сериозна заплаха за децата и младежите. Проучванията показват, че употребата на електронни цигари увеличава употребата на конвенционални цигари, особено сред младежите непушачи, с почти три пъти.

Днес от Коалицията за живот без тютюнев дим представиха пред медиите Открито Писмо до кандидати за депутати в Народното събрание на България и за евродепутати, в което представители на българското гражданско общество, с подкрепата на неправителствени организации и мрежи от Европа, като апелират към кандидатите за народни представители да включат борбата с тютюнопушенето в своите приоритети - на национално и европейско ниво. На събитието бе представена и книгата “Нагреваеми тютюневи заблуждения” - изследване на екип на фондация БлуЛинк, с подкрепата на Коалиция за живот без тютюнев дим, което разкрива манипулациите на тютюневата индустрия, с единствена цел - запазване печалбите за индустрията - независимо на каква цена и по какъв начин.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на Коалиция за живот без тютюнев дим д-р Гергана Гешанова и члена на Сдружение „България без дим“ д-р Маша Гавраилова – бивш експерт от Министерство на здравеопазването:

Your browser does not support the audio element.

В България по данни на НЦОЗА от национално представително проучване, проведено през 2020 г. над 40% от учениците (във възрастта от 10 – 19 години) са запалили първата си цигара на 14 – 15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика от пола. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след събуждане от сън) проявяват 20% от момчетата и 26,7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15 – 19 години.

Снимка: Unsplash/Mikail Duran

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17,3% срещу 16,4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15 – 19-годишните (31,4%), отколкото сред тези на 10 – 14 години (4%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Снимка: btvnovinite.bg

Тютюнът причинява 25% от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат продукти, които са вредни, но се рекламират като „нови“ и „по-безопасни“, насочени основно към младите хора.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на СЗО на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024.