“Моите вълшебни очи“ е книга, написана от д-р Гергана Светославова, детски очен лекар и многодетна майка. Нейната цел е да помага на децата да разберат лечението на мързеливото око чрез забавни истории и цветни илюстрации. А на техните приятели - да разберат по-добре през какъв път минават и какво е това “мързеливо” око.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Гергана Светославова:

Your browser does not support the audio element.

Д-р Гергана Светославова завършва Медицински университет - София 2014г. Специализира в УМБАЛ Аджибадем сити Клиник Токуда с ръководител д-р Лиляна Димитрова и взема специалност през 2020г.

От самото начало на професионалния й път е с насоченост към детската офталмология. Специализирала е в детско очно отделение в Royal Eye and Ear Hospital, Манчестър, Великобритания - 2016г. Като стипендиант на SOE.

През 2023 година провежда тясна специализация по Детска офталмология и Страбология под ръководството на д-р Tjeerd de Faber , като стипендиант към Интернационалната офталмопедиатрично асоциация. Към момента е консултант към клиника по Неонатология УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, като активно се занимава с патологията на недоносените деца. Редовно участва в научни конгреси и конференции.

Член на БДО, Световната асоциация по детска офталмология WSPOS, европейската асоциация по страбология ESA. Интересите й са насочени в сферата на детската офталмология, страбологията, както и диагностика и лечение на Ретинопатия на недоносеността.