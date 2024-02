УНСС е съорганизатор на форум за правата на артистите изпълнители. Събитието ще се проведе на 27 февруари от 9:30 ч. до 12:30 ч. в голямата конферентна зала на висшето училище. „Артистите изпълнители са във всяко произведение около нас. Те ежедневно подписват договори с продуценти и ползватели, а не са запознати с това какви права имат, други не си и правят труда да вникнат в съдържанието на това, което подписват. С този форум целим да им кажем какви права имат, да им обърнем внимание на това какво е включено в договорите и това какво означава на практика.“ – посочи в интервю по bTV Radio д-р Иван Начев – директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“ на УНСС. Той посочи и като една от необходимите за развитието стъпки: „Артистите изпълнители трябва да се презентират максимално широко в чужбина чрез дигиталните платформи.“

Интервю на Светослав Николов: