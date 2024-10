„Липсват стандарти за очни болести в България“. Това заяви в ефира на bTV Radio д-р Иван Томов – специалист „Вътрешни болести“ и „Здравен мениджмънт“. „Очаква се да има такива стандарти за очни болести до края на годината или в началото на следващата. В тях ще бъдат заложени профилактичните прегледи за деца и възрастни“, допълни той.

„Късогледството расте в световен мащаб. При децата в България то се е увеличило с 34 % заради използването на електронни устройства“, подчерта д-р Томов. „Елементарното правило е 20:20:20 на всеки 20 минути четене на книга от дигитално устройство и за 20 секунди да се вгледате в предмет на 20 фута /6 метра/ разстояние. Друг съвет, който бих дал, е на всеки час да се прави 10 минути почивка за смяна на изкуствената с естествена светлина. Един от проблемите на дигиталните устройства е мигането, което също не трябва да забравяме“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с д-р Иван Томов, разположено в звуковия файл:

На 8 октомври 2024 г. в Ariana Hall Event Center, от 17:00 часа, ще се проведе специално медийно събитие - „Кутия за приказки“, посветено на Международния ден на зрението. Инициативата има за цел да запознае пациентите, медиите и широката общественост с предизвикателствата и възможностите в областта на зрителното здраве в България.

Актьорите Гери Турийска, Дарин Ангелов и Камен Алипиев – Кедъра от познатия формат „Пощенска кутия за приказки“ ще преразкажат лични истории на пациенти, които ще ни позволят да видим света през очите на хората, засегнати от тези заболявания.

Фокусът на събитието е върху превенцията на очните заболявания. Организаторите отделят специално внимание на тази тема, защото според последните данни, зрителните нарушения са третата водеща причина за инвалидност в световен мащаб. Над 2 милиарда души живеят със зрителни увреждания, а 1.1 милиарда от тези случаи биха могли да се предотвратят чрез ранна диагностика и подходящи грижи. Очаква се половината от световното население да бъде с увредено зрение до 2050 г.

В Европа катаракта, възрастообусловената макулна дегенерация (AMD), глаукома и диабетния макулен едем (DME) са основните очни заболявания, водещи до намаляване на зрението и слепота, особено сред хората на 50 или повече години. Нараства и честотата на късогледството, която е свързана с прекомерната употреба на дигитални устройства. Загубата на зрение има опустошително въздействие – физически, емоционално и икономически – върху хората с очни заболявания, техните семейства и техните близки. То е съпроводено и с огромно икономическо бреме, голяма част от което се дължи на загубената или намалена трудоспособност, и на влошеното качество на живот.

Специални гости на събитието ще бъдат проф. д-р Ива Петкова и проф. д-р Мария Димитрова.

Проф. д-р Ива Петкова е специалист по офталмология и офталмохирургия, дългогодишен национален консултант по офталмология и ръководител Катедра по офталмология към Медицински университет - София 2007-2017, понастоящем управител на СБАЛОБ „ЗОРА“ ООД и Председател на Българското дружество по ретинология.

Проф. Мария Йорданова Димитрова е професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“. Експерт в областта на здравната икономика, фармакоикономиката и фармацевтичното законодателство и лекарствена безопасност. Нейните научно-изследователската работа и приноси са в областта на фармацевтично законодателство и фармакоикономика.

Събитието е част от кампания, която иска да подобри осведомеността на обществото за важността на зрителното здраве и да подтикне хоратa към редовни профилактични прегледи при специалист - офталмолог. Необходимо е зрителното здраве да бъде изведено като здравен приоритет и да бъдат набелязани конкретни дейности, целящи намаляване на социално-икономическото бреме на зрителните увреждания:

Да се въведат препоръки, планове за действие и да се осигури финансиране на скрининг и ранна диагноза на диабетната ретинопатия, макулната дегенерация и други заболявания, най-често водещи до намаляване на зрението и слепота

Да се подобри промоцията на здравето, осведомеността и здравната просвета

Да се подобри достъпа на населението до съвременно лечение и рехабилитация

Да се създаде мултидисциплинарна работна група по въпросите на зрителното здраве за набелязване на цели, планиране на дейност и отчитане на резултатите

Организаторите на събитието, д-р Мария Трифонова и д-р Иван Томов, са основатели на платформата Diagnosa.info. Тяхната мисия е да предоставят на пациентите актуална и научнообоснована информация за най-добрите практики в съвременната медицина. По-рано тази година, на 28 май, те организираха събитие, посветено на Световния ден на множествената склероза, което срещна широка обществена и медийна подкрепа.