Възрастта за раждане на деца в България се увеличава и това е една от причините много двойки да срещат репродуктивни проблеми. Това каза пред bTV Radio д-р Йосиф Димитров, един от пионерите в ин витро оплождането в България. Неговият екип е помогнал за раждането на първото бебе по програмата на Столичната община „Ин витро с донорска яйцеклетка“, което вече е на 6 години.

„От една страна тези двойки искат все по-късно да реализират своите репродуктивни възможности и тук по една статистика за България – за София средната възраст за раждане на дете е 35 години. А примерно в Сливен е 22 години, но тук напоследък повечето от жените в София са с висше образование, а в Сливен са с основно и по-ниско образование. Ето един от отговорите на въпроса. По принцип 35 години е критичната граница, след което рязко се понижава вероятността да се забременее по естествен път.“, посочи д-р Димитров.

Той обясни и какви са причините за намаляване на яйчниковия резерв:

„Нормално яйчниковият резерв се изчерпва някъде след 43-44 години и тогава вече говорим за така нареченото физиологично безплодие. Когато това нещо се случи преди 38-та година, говорим за преждевременно изчерпан яйчников резерв. Причините за това също могат да бъдат най-различни като първо да сложим различните заболявания на яйчниците – кисти, ендометриоза, възпаления, автоимунни заболявания, операции, лъчетерапия или химиотерапия, всичко това може да намали яйчниковия резерв ли да го изчерпи. От друга страна – неблагоприятните условия на живот също оказват влияние върху яйчниковия резерв. Абсолютно е доказано, че пушенето го намалява много. Като видим учениците от 9 до 12 клас, виждам в едно училище в междучасието всички пушат. Пушене, безразборни полови сношения, наркотици, всичко това оказва влияние. И това са фактори – човек може да повлияе на тези неща. От друга страна това е храненето, условията около нас, въздуха, който дишаме, вече градски жител това е диагноза. Всичко това има отношение към яйчниковия резерв и то в посока намаляване. От друга повишеното тегло влияе негативно върху яйчниците, яйцеклетките, способността за забременяване Много са причините, на някои може да се повлияе, на други не може.“

Според д-р Димитров, трябва да бъдат положени усилия за образоване на младите хора по темата. След дни д-р Йосиф Димитров ще участва в конгреса на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология в Дания, на който традиционно се събират около 10 000 специалисти.

Цялото интервю с д-р Димитров за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.