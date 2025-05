Поход в планината ще се проведе в събота, 31 май – по повод Международния ден за борба с тютюнопушенето. Маршрутът е от Боянската църква, където е сборният пункт в 9ч. сутринта, до хижа Септември на Витоша. Събитието е организирано от Александровска болница в София в партньорство с Българското детско респираторно дружество.

„Решихме по този начин чрез поход да съчетаем полезното с приятното. Много сме говорили с колеги по темата, защото ние сме част от Българското детско респираторно дружество и тази тема е сериозно обсъждана и на наши форуми и различни дискусии. Много си говорихме, че назидателният тон не би бил подходящ, а такъв тип събития и приятелски разговор в съвсем непринудена среда със сигурност би имал по-голям ефект над повече хора.“, разказа в ефира на bTV Radio д-р Кристин Генкова от Клиниката по педиатрия в Александровска болница.

Данни от показват, че децата у нас сред най-пушещите в Европа.

„За жалост, водим статистиката в негативен аспект. На какво се дължи - на лесната достъпност, на това, че по този начин могат да осъществят социален контакт помежду си, на това, че получават без особен проблем такъв тип устройства, могат да се сдобият с тях. Достъпността може би е най-големият проблем и това, че не се говори колко всъщност вредни са така наречените алтернативи.“, посочи д-р Генкова.

Деца и родители трябва да знаят какви са негативните ефекти от пушенето.

„Има негативно влияние върху нервно-психическото развитие на децата, върху когнитивните им функции, способността им да запаметяват различни неща, има негативно влияние върху белия дроб, най-основното е то, дори върху имунитета има негативен ефект.“, обясни д-р Генкова.

Походът на 31 май е подходящ за семейства и малки деца, а проф. Гергана Петрова ще има лекция на хижа Септември, в която ще обясни вредите от тютюнопушенето. Посетителите ще имат възможност да говорят със специалисти детски пулмолози и педиатри.

