Столицата остава безспорният икономически лидер на България. Икономиката на столицата е пет пъти по-голяма от икономиката на област Пловдив, 6-7 пъти по-голяма от икономиката на областите Варна и Стара Загора и 70 пъти по-голяма от икономиката на област Видин. Тя концентрира над 40% от икономиката на страната, разширява своята периферия и отбелязва добър темп на икономически растеж.

Данните за устойчивото развитие на икономиката, бизнес средата и инвестиционният климат в Столичната община вече са достъпни в новото издания „София бизнес дестинация“ на Столичната агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). Традиционно, Агенцията, публикува статистическа информация и анализи на основните тенденции, заедно с подкрепата на Института за пазарна икономика.

„19 процента от работната ръка в страната е концентрирана в София. Имаме 12 големи международни компании, които искат да отворят офиси или да надграждат реализираните инвестиции. Заради нестабилната политическа обстановка инвестициите се забавят във времето или се пренасочват към други държави", заяви пред bTV Radio д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. „С влизането в Шенген имаме ползи с над 1,5 млрд. лева за цялата страна", допълни тя. По думите й, проблемът с кадрите и неяснотата по отношение на данъчна политика са останалите фактори, които влияят върху инвестиционния климат в столицата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции:

Брутният вътрешен продукт (БВП) на София достига 68,7 млрд. лв. Водещите сектори в София остават търговията и информационните и комуникационни технологии, следвани от преработващата промишленост, транспортът и строителството, каза д-р Христова. Добавената стойност в търговията достига 10,7 млрд. лв., което е 26% от добавената стойност на столичните предприятия. В информационните и комуникационните технологии тя е над 10 млрд. лв. - 25% от добавената стойност на предприятията в София. Двата сектора формират над половината от добавената стойност в града, като отчитат добри резултати през последната година – 25% ръст на добавената стойност в търговията и 22% ръст в информационните и комуникационните технологии.

Отчитайки факта че дигиталният сектор обхваща както информационните и комуникационните технологии, така и част от професионалните дейности и административните услуги, в т.ч. аутсорсинг услугите, можем да твърдим, че дигиталният сектор допринася за около 1/3 от добавената стойност на предприятията в столицата. София е водещо място в страната по дял привлечени чуждестранни инвестиции. Най-голяма тежест сред чуждите инвестиции в София имат секторите търговия, транспорт и туризъм - с общо 5 милиарда евро, следвани от информационните и комуникационните технологии с 3,1 милиарда евро. Близо 15 млрд. евро от всички преки чуждестранни инвестиции в предприятия са направени в Столична община.

Увеличават се инвестиционните проекти, които СОАПИ консултира и подпомага, заяви д-р Христова. През последната година те са в индустрии като производство на хранителни продукти, ИКТ, споделени услуги, технологии и други. Запитванията постъпиха от инвеститори от Германия, Ливан, САЩ, Франция, Белгия и Великобритания. Работата на Агенцията по обслужването на инвестиционните проекти е свързана предимно с предоставяне на информация за работната ръка в София, насърчителните мерки на общинско и национално ниво за инвеститори, стъпките за регистрирането на компания и установяване на офис или производствена мощност и т.н. В комплексната подкрепа, за установяване на нови бизнеси или развитие на съществуващи компании в страната ни, голяма роля играе и партньорската ни мрежа. Уникалната за страната ни програма Sofia IS продължава да се разраства: присъединиха се лидери в областта на одита, финансовите консултации, управлението на риска, данъчните и правните услуги, управлението на човешките ресурси, интегрираното управление на сгради и сградни технологии. Sofia IS предоставя на потенциалните инвеститори безплатно съдействие за пълния набор от ключови първи стъпки за установяване на успешен бизнес в София.