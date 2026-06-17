Инжекциите за отслабване се превърнаха в един от най-обсъжданите медицински феномени през последните години. Според специалистите обаче те не бива да се разглеждат като бързо решение на естетичен проблем, а като част от лечението на сериозно хронично заболяване.

„Когато говорим за затлъстяването, трябва да отбележим, че това е хронично заболяване, което отваря врата за много други незаразни болести. Това е реален здравословен проблем, а не просто въпрос на външен вид“, каза в ефира на bTV Radio ендокринологът д-р Мария Калинкова.

По думите ѝ лечението на затлъстяването задължително трябва да бъде проследявано от лекар, а модерните медикаменти за отслабване представляват истинска революция в медицината.

„Допреди няколко години ние разполагахме основно с препоръки за диета и физическа активност. Нямахме ефективни медикаменти, с които да лекуваме затлъстяването. Днес ситуацията е различна“, обясни специалистът.

Д-р Калинкова поясни, че тези лекарства представляват аналози на пептиди и белтъци, които човешкият организъм естествено произвежда в тънките черва.

„При хора със затлъстяване, инсулинова резистентност, преддиабет или диабет тези вещества се отделят в по-малки количества и действат за много кратко време. Благодарение на съвременната фармакология вече разполагаме с медикаменти, които имитират действието им и удължават ефекта им“, посочи тя.

Според ендокринолога действието на тези препарати е комплексно и засяга различни системи в организма.

„Те влияят на мозъка, като променят усещането за глад и апетит. Пациентите се засищат по-бързо, по-лесно правят здравословен избор на храна и приемат по-малки количества. Освен това се подобрява инсулиновата чувствителност и се забавя изпразването на стомаха“, обясни д-р Калинкова.

Тя подчерта, че крайната цел не е просто редукция на теглото, а подобряване на цялостното метаболитно здраве.

„Това не са единствено лекарства за отслабване. Те са средство за борба с метаболитния синдром – комплекс от състояния като наднормено тегло, диабет или преддиабет, инсулинова резистентност, високо кръвно налягане и повишен холестерол“, каза още специалистът.

По думите на д-р Мария Калинкова именно затова лечението с подобни медикаменти трябва да бъде назначавано и проследявано от лекар, а не да се използва самоволно като средство за бързо отслабване.