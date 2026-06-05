Фотозащитата е тема, за която се говори все по-често, но въпреки това много хора продължават да я свързват единствено с почивката на море или планина. Според дерматолога д-р Мария Тончева именно това е една от най-големите заблуди, които пречат на правилната грижа за кожата.

„Основната причина за масовото неразбиране и неправилно приложение на фотозащитата е комбинацията от дълбоко вкоренени митове, объркваща терминология и липса на навици за ежедневна грижа“, коментира тя в ефира на bTV Radio.

По думите ѝ един от най-разпространените митове е, че слънцезащитните продукти са необходими само през лятото или по време на плаж.

„Дори съм чувала хора на плажа да казват, че не използват фотозащита, защото искат да придобият тен. Все още тенът е своеобразен култ и много хора смятат, че изглеждат по-привлекателни, когато са загорели“, обяснява специалистът.

Според д-р Тончева проблемът е, че много хора подценяват реалните последствия от излагането на слънце.

„Не се разбира достатъчно добре какво причинява слънцето на кожата и каква е ползата от фотозащитата. Тя трябва да бъде част от ежедневната рутина с цел превенция на преждевременното стареене и на рака на кожата. Когато това разбиране липсва, не се изграждат и устойчиви навици“, посочва дерматологът.

Изгарянето е само видимата част от проблема

Д-р Тончева подчертава, че слънчевото изгаряне е само най-очевидната реакция на организма към вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.

„Изгарянето е само видимата и бърза реакция на кожата към слънцето, най-вече към UVB лъчите. Но спектърът на слънчевата светлина включва още UVA лъчи, инфрачервена и синя светлина, които също оказват влияние върху кожата“, обяснява тя.

По думите ѝ UVB лъчите предизвикват възпаление, зачервяване, болка и силно изсушаване на кожата.

„В рамките на 24 часа се образуват тъканни лезии, известни като клетки на слънчевото изгаряне. Впоследствие те се разрушават и това е причината кожата да се лющи и обелва“, казва специалистът.

Същите тези лъчи стимулират и производството на меланин – пигментът, който придава загар на кожата.

„Загарът всъщност е естествена защитна реакция на организма срещу вредното действие на UVB лъчите“, подчертава д-р Тончева.

Риск от пигментни петна и рак на кожата

Освен че води до потъмняване на кожата, прекомерното излагане на слънце може да предизвика и появата на пигментни петна.

„Нарушенията в производството на меланин често водят до появата на хиперпигментации – неприятни тъмни петна по кожата, които са сред най-честите естетични проблеми след летния сезон“, обяснява тя.

Според дерматолога най-сериозният риск обаче е свързан с увреждането на клетъчната ДНК.

„UVB лъчите са по-интензивни през лятото и са пряко свързани с увреждането на ДНК в клетките. Те са сред честите причини за развитието както на доброкачествени, така и на злокачествени кожни образувания“, предупреждава д-р Мария Тончева.

Затова специалистите съветват фотозащитата да не бъде сезонна мярка, а част от ежедневната грижа за кожата през цялата година.

Цялото интервю с д-р Мария Тончева можете да чуете тук: