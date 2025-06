По повод Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, който отбелязваме на 14 юни, днес Българският червен кръст и Националният център по трансфузионна хематология отличиха с почетни грамоти хора и институции, участвали в акции по кръводаряване. Посланието тази година е „Дари кръв, дари надежда - заедно спасяваме животи!“

„Днес за 20-ти пореден път празнуваме този ден, който Световната здравна организация е определила да изкажем почит, уважение и благодарност към доброволните и безвъзмездни кръводарители, без които много животи няма да могат да бъдат спасени. Днес наградихме 5 личности в София, в цялата страна са над 100 души, които са дарили кръв между 30-40 пъти, това са млади хора между 25-26-годишна възраст, до 40-46 годишна възраст. Това означава, че многократно са дарили в годината кръв и това е станало техен начин на живот. Някои са били провокирани да дарят кръв в резултат на това, че техни близки са загинали поради липса на кръвопреливане. И това ги е мотивирало цял живот да даряват кръв. Други са го направили, защото техните родители са го правили и най-добрият начин да бъдат привлечени хора – нови кръводарители, е чрез добрият пример на родителите. Малките деца виждат как техните родители стават кръводарители и след това, когато станат на 18 години, естествено е и те да започнат да го правят, при условие, че са здрави и тяхната кръв е безопасна.“ Това каза в интервю за bTV Radio д-р Надежда Тодоровска, заместник- генерален директор на Българския червен кръст.

„Българите са активни, стига да се намери правилният подход към тях, за да станат кръводарители. И това се защитава от детска възраст, не само по кампании в някакъв момент на инциденти и трагични случаи, както е в Кочани. Тогава видяхме как за 2 дни над 1200 души дариха кръв в сътрудничество с помощта на Пирогов, на Военна болница, на Националния център по трансфузионна хематология. Тази акция, която организира БЧК се увенча с такъв успех, именно защото българинът е готов да помогне, той е съпричастен, но трябва да бъде информиран – за къде и за кого отива неговата кръв. Освен това трябва да има и една яснота, че за съжаление някои хора се страхуват да дават кръв. Това разбира се означава, че трябва с много сериозни информационни кампании да показваме, че това не само, че не е страшно, не е вредно, напротив – полезно е. Аз обичам да казвам, че който е кръводарител, това е марка за здраве, защото само един здрав човек над 18 години до 65 годишна възраст, с тегло поне 50 килограма може да дари кръв, така че да е безопасно и за самия него, и в същото време да е безопасно и за болните, тази кръв, която той ще даде.“, посочи още д-р Тодоровска.

