УМБАЛ "Александровска" стартира безплатни прегледи за хора с наднормено тегло. Изследванията и консултациите ще се проведат по график в периода 9 юни - 8 август 2025г. в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите усложнения към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Александровска", локализиран на 1-я етаж, в дясното крило на сградата срещу арката. Записването e задължително и се извършва онлайн на страницата на Института за здравно образование - www.healthedu.eu и https://screening.healthedu.eu. Отворена е и гореща телефонна линия 070010126, от 17 до 19ч. в делничните дни (на цената на един градски разговор, според тарифния план на мобилните мрежи). Вижте повече ТУК

„За съжаление, българите сме на 6-то място по затлъстяване в Европа. 40 процента от населението ни е с наднорменото тегло", алармира пред bTV Radio д-р Наталия Грозданова. "При децата затлъстяването е особено голям проблем и наблюдаваме подмладяване на нашия контингент от пациенти с метаболитни нарушения", добави тя.

„Миналата година на прегледите минаха 1000 пациенти за два месеца , като при една трета от тях установихме въглехидратно нарушение, което не е било регистрирано преди това. Кампанията е за лица над 18 години. Правим пълен метаболитен пакет от изследвания абсолютно безплатно", уточни медицинският специалист.

„Формати като „Живот на кантар" по BTV бяха страхотни, за да събудят хората, че това не е само козметичен проблем", подчерта тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Наталия Грозданова -специализант в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Александровска" и координатор на кампанията:

Д-р Наталия Грозданова e специализант в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Александровска" под ръководството на проф. Здравко Каменов; докторант по клинична фармакология и терапия; съосновател на стартъпа Amira за дигитално оптимизиране употребата на антибиотици в болнични условия, спечелил приза „Проект на годината“ за 2023 г. на Американската камара за Евроатлантическа търговия (AmCham) и няколко награди на Intel. Носител е на Наградата за млад предприемач за 2023 г. на AmCham EU и Junior Achievement Europe и е част от Клас 2023 година на селекцията на сп. Forbes „30 под 30“.