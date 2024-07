Безплатни прегледи за захарен диабет се провеждат в Александровска болница в София. Изследванията ще продължат до края на месец юли и са за хора, които не са диагностицирани със заболяването. Необходимо е предварително записване онлайн на страницата на Института за здравно образование.

„Захарният диабет е най-социално значимото ендокринологично заболяване, което се характеризира с повишена кръвна захар. Или така наречената хипергликемия. Дължи се или на недостатъчно производство на инсулин от панкреаса, или на недостатъчно добрата ефективност на инсулина в периферните тъкани. Важно е да се знае, че над половин милион българи в момента страдат от захарен диабет, но още по-плашещото е, че един от трима пациенти със захарен диабет в България не знае, че е болен. Така че е изключително важно това заболяване да бъде открито навреме, защото в началото заболяванията се откриват трудно, но се лекуват лесно, но в хода на тяхното развитие вече се откриват много по-лесно, защото идват техните сърдечносъдови, неврологични, зрителни прояви, но вече лечението е доста по-трудно.“ Това каза в ефира на bTV Radio доктор Наталия Конова, лекар в Клиниката по ендокринология на Александровска болница.

По отношение на ранните симптоми на заболяването, д-р Конова обясни:

„При захарен диабет тип 2 по-специално много често няма симптоми, или те са толкова дискретни, че могат да останат незабелязани или пренебрегнати. Така заболяването може да протича безсимптомно в продължение на години, докато усложненията си се развиват успоредно с тях. Ако вече има симптоми, те могат да са постоянна умора, жажда, често уриниране, някаква необяснима загуба на тегло, трудно зарастващи рани, чести инфекции, постоянен глад, замъглено зрение. Има доста широка палитра от симптоми, които може да има един пациент, но нашата практика показва, че често пъти няма никакви симптоми, защото високата кръвна захар не боли. Затова е много важно пациентите да посещават подобни скринингови кампании.“

