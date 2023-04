Кои образувания по кожата ни трябва да бъдат аларма, че е необходимо да потърсим специалист? Колко често човек с много бенки трябва да посещава дерматолога си с профилактична цел? Чуйте интервюто с д-р Наташа Цекова - началник на Клиниката по Дерматология в Университетската специализирана болница по онкология пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.