„Всяка година урокът е един и същ – да направиш всичко възможно през предстоящото лято да не изгориш.“ Това каза в ефира на bTV Radio д-р Петьо Брезоев от ДКЦ „Александровска“.

„Това означава, че ако кожата ти е много светла и никога не правиш тен, трябва да спреш да се опитваш да придобиеш такъв, защото поемаш дългосрочно голям риск. Вместо това е важно да предвидиш подходящи дрехи от подходяща материя. Много пациенти ме питат: „Как така ще ходя през лятото с дълъг ръкав?“ Всъщност това е най-добрата слънчева защита – шапка с периферия и дреха с дълъг ръкав, особено ако кожата е много светла. Защото слънцето не пече само на морето – то пече и по улиците на София.“

„След като си осигурил подходяща слънцезащита, можеш спокойно да се подготвиш за лятната си ваканция. Как човек се държи на плажа е личен избор, но принципите са прости. В часовете на най-интензивно слънчево греене е добре децата да не бъдат на плажа, защото те рядко стоят под чадър – обикновено играят край водата. Затова съветвам родителите: отидете на плажа сутрин, около 10 часа се приберете, а след 18:30 отново можете да излезете.“

„Ако човек обича да прекарва повече време във водата и на плажа, добре е да си осигури т.нар. сърфистки дрехи – специални материи, които могат да се мокрят многократно и да стоят върху тялото. Това е една от най-добрите защити от слънцето.“

„По принцип няма сложна подготовка – важно е да имаш стратегия как да се държиш, за да не изгориш.“

„И още нещо важно – когато сме на слънце и кожата потъмнява, това се дължи на стимулиране на меланоцитите, които произвеждат пигмент. В този процес участва и хипофизата, която отделя меланоцит-стимулиращ хормон. Затова всички пигментни образувания по кожата потъмняват. Понякога бенките изглеждат по-притеснителни в края на лятото, отколкото всъщност са. Именно затова препоръчвам прегледите на бенки да се правят преди летния сезон.“