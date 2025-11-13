„Все повече хората обръщат внимание на здравето си и в частност - на усмивката, и все повече хора търсят нашата помощ – на зъболекарите, за да оправят един или друг проблем. Зъбите са много важна част от тялото ни и помагат да се храним правилно, ако не се храним правилно, от там тръгват много сериозни проблеми – било в храносмилателната система, било в недостиг на разни хранителни вещества, витамини, така чете са изключително важни за цялостното ни добро състояние.“ Това казва доктор Пламена Мурджева, носител на награда за най-добър ендодонт в България.

Какво е важно, за да имаме красива усмивка и какво вреди на здравето на зъбите? Влияе ли стресът и напрежението? Какви грешки правят хората при почистване на зъбите? Каква четка да изберем?

