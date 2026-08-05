Какъв е пътят от България до Америка и от ендокринологията до народните танци? Как се поддържа българската общност в Страната на неограничените възможности? Това разкри пред bTV Radio ендокринологът д-р Полина Калоянова.

"Има хора, които се опитват да организират концерти, прожекции на филми, театрални постановки. Танцовата ни група „Гайтани“ са отделна организация, спонсорирана от различни частни фирми", подчерта тя.

"Групите в САЩ не са само любителски. В повечето случаи представяме танци на сцената и правим хореографии, за да представим това изкуство. В Далас имахме костюми, закупени от България. Ушили сме и собствени, които да са атрактивни за публиката, но и съобразени с климата, тъй като е трудно да играеш в горещото време с традиционните облекла", уточни д-р Калоянова. По думите й, "в Чикаго се събираме в големия български фестивал „Верея“, в който сме участвали".

"За мен българските народни танци остават най-голяма страст. Един живот не може да ти стигне, за да разбереш всичко за тях. Има хора, които се спират в парка, когато чуят неравноделните ритми. Танците развиват мозъка, тъй като се опитваш да съчетаеш стъпките с музиката. Много възрастни хора танцуват, защото забавя стареенето на мозъка и предотвратява деменция", смята д-р Калоянова.

"Никога не съм мечтала да емигрирам от България. Това стана случайно. За един лекар, когато иска да бъде добър, не е задължително да емигрира, освен ако не иска да се занимава със специфична изследователска работа. Един лекар трябва да поддържа ниво на познаване на новостите. Важно е доверието между лекар и пациент", сподели тя.

"Не всеки щат в Америка има българско училище. Аз бях доброволец и преподавах народни танци. Децата имат желанието да танцуват и изпитват любов към народните танци, което се опитвам да им предам", допълва специалистът.

Чуйте от интервюто на Георги Митов с д-р Полина Калоянова от Колорадо, САЩ: