"Стойте вкъщи на хладно, пийте повече вода, чай и фрешове!". За това призова в ефира на bTV Radio кардиологът д-р Ралица Панчева от УМБАЛ "Александровска". Снимка: iStock Според специалистът, „особено чувствителни към високите температури и големите температурни амплитуди са пациентите със сърдечно-съдови заболявания. Те получават разширяване на кръвоносните съдове, спад в артериалното налягане, а при ниско кръвно налягане – задух, умора, сърцебиене, световъртеж. Хипертониците трябва да следят по-редовно кръвното си налягане“. Д-р Панчева поясни, че пациентите със сърдечна недостатъчност приемат диуретици, като през лятото понякога се налага да се намали дозата, за да се предпазят от дехидратация. Преди това се препоръчва се да се консултират с наблюдаващия ги лекар. „Жегите и дехидратацията може да отключат аритмии, дори и при хора, които не са ги имали. Ако усетите сърцебиене или неравномерен пулс, задължително трябва да се направи ЕКГ и по лекарска преценка да се изследват електролитите. У дома трябва да измерим артериалното налягане и пулса. Течностите са задължителни, като приемът е 2,5 литра дневно. Възрастните трябва да избягват излизане навън между 11 и 18ч. Ако им се наложи, нека да пият предварително вода и да я носят със себе си“, подчерта д-р Панчева. Снимка: iStock При преминаване от по-топла в по-студена среда и обратно, специалистът съветва “да се избягват големи температурни колебания над 10 градуса. След прибиране у дома, да не се включва климатика на най-ниска температура, а да се намалява постепенно. Препоръчва се консумацията на много студена, а на хладка вода. Вместо мазни храни, трябва да се консумира по-лека храна, достатъчно плодове и зеленчуци. Алкохолът и сладките храни дехидратират допълнително организма в съчетание с високите температури.“ Снимка: БГНЕС „Много пациенти отключват високи стойности на артериалното налягане. Все по-често през лятото те излизат извън ритъм на сърдечната дейност. Дехидратацията може да увеличи съсирването на кръвта и това е предпоставка за мозъчен инсулт и инфаркт“, предупреди д-р Панчева. Тя посочи, че при топлинен удар пострадалият трябва да се пренесе на по-хладно място и да се дадат течности. По думите й, „шапките и очилата са за препоръчване в летния сезон за разлика от тъмните цветове на дрехите, но е важно да се използват памучни дрехи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кардиолога д-р Ралица Панчева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Д-р Ралица Панчева е лекар в Кардиологичното отделение на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска" и главен асистент в едноименната катедра на Медицински факултет към Медицински университет – София. Тя е първият кардиолог в България с Европейска диплома за специалност „Кардиология" след успешно издържан изпит пред Европейското кардиологично дружество, обхващащ всички дялове на кардиологията (2021г.). Д-р Панчева завършва образованието си по медицина в МУ - Варна през 2014 г. с пълно отличие. През 2015 г. започва работа и специализация по кардиология в УМБАЛ "Александровска". От 2016 г. работи и като асистент към МУ-София.