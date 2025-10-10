“Всеки сезон е подходящ да се откажат цигарите.Вълшебен метод няма.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р София Ангелова. “Има една сериозна мотивация, твърдо решение от страна на самия пушач, че трябва да откаже цигарите. Той за себе си е решил, а ние можем да помогнем да преживее по-леко кризата. Ние лекуваме никотинизма, т.е. ние лекуваме зависимостта. Какво означава тютюнопушене? Тютюнопушенето е автоматизъм. Да извършваш едно и също действие, свързано с пушенето. Да извадиш цигарата, запалката, да запалиш, да тръснеш, да си поиграеш дори с пепелта в пепелника. Но това тютюнопушене води до развитие на зависимост. И до развитие на заболяването никотинизъм. Психическо и поведенческо разстройство, свързано с употребата на тютюн. Затова винаги казвам, с уважение се отнасям към пушачите и с желание да им помогна да преодолеят кризата. Но за да преодолеят кризата е необходимо те самите да са взели своето решение., допълни тя.

Цялото интервю с д-р София Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.