Д-р Стоян Борисов от столичната Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“, дългогодишен деятел на Българския лекарски съюз, получи наградата „Лекар на годината“ в категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация.“ Той е поредният гост в рубриката на bTV Radio, в която тази седмица представяме част от отличените медици. Д-р Борисов е член на БЛС от 1991 г., само няколко месеца след основаването на съюза, като от тогава насам е на ръководни позиции на различни нива. „БЛС е органът, който осъществява контрола върху дейността на лекарите, който започна да участва в преговори с НЗОК, с политическите партии и Министерството на здравеопазването. Сега не може да се взима важно решение в здравеопазването без неговото съгласие. Наши представители участват всяка седмица в парламентарната комисия по здравеопазване. БЛС подготвя своите кадри много сполучливо, хора на ръководни позиции през годините са избирани за министри на здравеопазването. И в момента имаме двама – трима много добре подготвени колеги, които могат да заемат този пост.“ – коментира д-р Стоян Борисов.

В ретроспектива за дейността от близо 35-годишната история на Българския лекарски съюз той посочи: „Първоначално работихме за това да бъде дадена възможност на лекарите да упражняват частна практика. Днес има множество частни болници, някои от тях – със статут на университетски, скоро е възможно броят им да се изравни с тези към Министерството на здравеопазването и общински. Такъв достъп до лекар в западните държави няма. Частните болници вече са много добре структурирани, с много добри лекари. Мина периодът, когато в тях работеха пенсионирани лекари и специализанти. Те вече приемат и тежки случаи и са много добре оборудвани. В това отношение Министерството на здравеопазването трябва да задели средства за оборудване в държавните и общинските болници, както и за ремонти. Детската болница, за която се говори от 3 – 4 години, ще е първата и единствена нова за последните десетилетия. Старите не отговарят на сегашните стандарти за стаи с баня и тоалетна, за операционни.“

За своето разбиране за професията той каза: „Имаме сериозни отговорности, трябва да сме много добре подготвени, да сме в добро здраве физически и психически. Доказано е, например, че лекарите в хирургичните специалности са със средна продължителност на живота със 7 години по-малко от другите. Дежурствата са много тежки. Всеки си обича професията и постепенно свиква да се справя и с най-трудните моменти. Лекарската професия изисква много четене, много упорство и отдаденост.“

Интервю на Светослав Николов: