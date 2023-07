Как влияят върху тялото високите температури и как да се предпазим от жегите – разговаряхме с д-р Теодор Цанков, лекар в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ Александровска.

„От изключителна важност е да се хидратираме правилно, да знаем по колко вода да пием, да можем да се преборим с тези температури и разбира се – обичайното, да не излизаме по време на най-силното слънце в часовия диапазон между 11 и 18 следобед, да пием по малко вода и на глътки, но повече като количество, за да може тялото ни постоянно да е хидратирано, а не да изпием голямо количество вода, което съответно да изхвърлим няколко минути или час по-късно, и разбира се, от изключителна важност е да се храним правилно и здравословно, с ниско ниво на мазнини, с повече свежи и пресни продукти“, съветва д-р Цанков.

Жегите обострят редица заболявания.

„Изключително голяма част от целия спектър на медицинската дейност засягат жегите, най-вече възрастните хора, хората с хронични проблеми със сърцето, разбира се хипертониците, хората, прекарали инсулти, инфаркти, белодробни емболии. Всичките тези белодробни патологии, които имаме, за съжаление нашето население е предразположено доста към такива проблеми, влияе изключително много температурата и не толкова хроничният диапазон на високите температури, колкото острите пикове на високата температура, както са днешният и ще бъдат и следващите занапред“, посочи д-р Цанков.

Климатиците в сградите не трябва да са настроени на много ниски температури от порядъка на 18 градуса, когато навън е например 35-40.

„Това е доста голям стрес за организма, тъй като тялото ни не е привикнало, ние знаем, осъзнаваме, че вътре сме на климатик и после излизаме отвън на по-топло, но тялото ни това не го знае и причинявайки този голям стрес, е много вероятно да започне да се появява световъртеж, колабирания, припадъци и т.н. Най-вече също защото прекарвайки по-голяма част от времето под климатика на 24-26 градуса, не се хидратираме достатъчно добре, за да излезем на 38-те градуса, които ще ни очакват отвън. Обикновено разликата между вътрешната и външната температура за нашите условия е хубаво да бъде не повече от 10-12 градуса на температурата. Тоест ако климатикът е настроен на 25-26 градуса – няма да има някакъв проблем."

Цялото интервю с д-р Теодор Цанков можете да чуете на звуковия файл.